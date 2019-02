Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační foto | Foto: Nikola Pešková

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

11. 11. Lidie Soukupová, Drhovle 95 let

17. 11. Václav Žák, Kukle 90 let

17. 11. Josef Doubek, Třebízského, Písek 75 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich:

15. 11. Václav Kumhera, Zalužany 84 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

13. 11. Ivan Choma, Písek 87 let

14. 11. Julie Procházková, Temešvár 85 let

16. 11. Jan Ješina, Rukáveč 91 let

16. 11. Jarmila Korecká, Písek 85 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

16. 11. Božena Klímová, Podolí I 92 let

18. 11. Václav Schánilec, Týn nad Vltavou 57 let



Pohřební služba Milevsko:

15. 11. Marie Pavlíková, Božetice 86 let

17. 11. Petr Aberle, Nadějkov 39 let

17. 11. Marie Fořtová, Níkovice 92 let

20. 11. Jitka Uhrová, Sušice 77 let