Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

22. 10. Petr Soukup, Horažďovice 33 let

24. 10. Štěpánka Fuisová, Čechova, Písek 95 let

26. 10. Otilie Dvořáková, Čimelice 95 let

26. 10. Věra Andělová, Ve školce, Protivín 90 let

27. 10. Irma Kubičková, Na Pěníku, Písek 95 let

28. 10. Karel Dvořák, Vodňany 73 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

24. 10. Bohumil Trčka, Mirovice 89 let

24. 10. Ing. Taťána Vrbová, Písek 56 let

24. 10. Jindřiška Poncarová, Písek 79 let

25. 10. Milada Kukrálová, Písek 86 let

29. 10. Jan Bláha, Písek 77 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

28. 10. Jaromír Haidinger, Písek 80 let

30. 10. Václav Vaňata, Písek 87 let



Pohřební služba Milevsko:

24. 10. Jaroslav Andrle, Zahořany 68 let

25. 10. Karel Fiala, Něžovice 69 let

25. 10. Marie Branžovská, Milevsko 69 let