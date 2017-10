Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

20. 10. Jaroslav Šedivý, Olešná 60 let

21. 10. Růžena Hrachová, Varvažov 69 let

22. 10. Josef Kudrlička, Budovatelská, Písek 77 let

23. 10. Lubomír Vrba, Dr. M. Horákové, Písek 90 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

17. 10. Marie Kopřivová, Kluky 92 let

17. 10. František Hesoun, Písek 82 let

18. 10. Marie Hrdinová, Bohunice 92 let

19. 10. Václav Prantl, Smrkovice 69 let

20. 10. MUDr. Ivana Žabová, Písek 73 let

21. 10. Jiří Krov, Písek 65 let



Pohřební služba Milevsko:

18. 10. Marie Pouchová, Křižanov 83 let

21. 10. Ivan Göttlicher, Hněvanice 71 let

23. 10. Jiřina Dvořáková, Jetětice 89 let