Už nejsou mezi námi

Písecko - Na Písecku zemřeli:

Ilustrační fotoFoto: Archiv Deníku

Pohřební služba Jiří Habich, Písek:

6. 10. Petr Strnad, Praha 61 let

9. 10. František Michálek, Mladotice 92 let

9. 10. Květa Balounová, Kollárova, Písek 88 let

10. 10. Blažena Ševčíková, Strakonice 92 let

12. 10. Božena Málková, Zátaví 81 let



Kontaktní místo Mirovice Hybrantová – PS Habich

10. 10. Irena Šalanská, Rakovice 80 let

11. 10. Marie Jonáková, Zalužany 84 let



Pohřební služba Foitová – Vrba, Písek:

9. 10. Václav Moulis, Písek 69 let

13. 10. Milada Klecanová, Písek 83 let

14. 10. Mgr. Eva Koppová, Písek 74 let

15. 10. Zdeňka Bernáthová, Písek 65 let



Pohřební služba Městské služby Písek:

10. 10. Marie Černá, Písek 86 let



Pohřební služba Milevsko:

11. 10. Petr Kreissl, Zbelítov 76 let

11. 10. Ludmila Vlnová, Žebrákov 88 let

13. 10. Martin Smrček, Milevsko 30 let

14. 10. Anna Blažková, Borovany 90 let