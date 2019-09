Režisér Václav Marhoul natáčel Nabarvené ptáče ve 43 lokacích, a to na Ukrajině, Slovensku,v Polsku a Česku včetně jižních Čech. Ve snímku najdete záběry z Českého Krumlova, Boletic nebo od Lipna.

Jihočeši se účastnili natáčení jako komparzisté. Třeba Hana Konečná ztvárnila dva dny v Boleticích židovku v transportu. „V davu lidí jsme byli namačkaní ve vagonu. Bylo to sice jen jako, ale stačilo to. Jeden pán do-opravdy omdlel,“ vzpomíná žena z Českých Budějovic, která ještě hrála mrtvou na louce. Natáčení pro ni znamenalo prý něco extra, vždyť nikdy nic takového nezažila. „Byla to zajímavá zkušenost, ale jednou mi to stačilo a teď vím, že herectví bych dělat nechtěla,“ přiznává a vysvětluje: „Kvůli čekání.“ První povědomí o režiséru Václavu Marhoulovi získala Hana Konečná právě tam. Dojem prý na ni udělal dobrý. „Byl to sympaťák, vůbec na nikoho neřval,“ vzpomíná komparzistka, která si takto zpestřovala mateřskou. „Kamarádka našla na facebooku, že hledají komparzisty a já chtěla na chvíli vypadnout,“ vzpomíná, proč se zúčastnila.

To Jiří Sperger z Českých Budějovic si plnil sen. „Pana Marhoula si vážím jako člověka i jako režiséra. Líbí se mi, že filmy točí tak, aby se nezapomnělo na naše předky za druhé světové války,“ naráží na snímek Tobruk režisérův příznivec. Nabarvené ptáče podle něj Václav Marhoul natáčel také v této rovině. Natáčení dobového filmu si Jiří Sperger chtěl zkusit. „Lákala mě možnost přenést se v čase a zažít tu atmosféru. Navíc jako chlap mám k válečným filmům vztah,“ vysvětluje Jiří Sperger. U filmu prý dělal jen křoví. „Jako chodec s kufrem jsem šel na nádraží. S jednou paní jsme přihlíželi scéně jako manželský pár před budovou trestního soudu a potom jsem jednou přicházel k davu,“ vyjmenovává. V poslední zmíněné scéně hrál hollywoodský herec Harvey Keitel. „Snad mě nevystřihnou a zažiji si pár minut slávy,“ směje se.

Výsledek si určitě nenechá ujít. Do kina vezme svou manželku. „Jsem zvědavý, recenze a hodnocení byly kontroverzní, řada lidí odešla z kina,“ uvažuje Jiří Sperger, který reakce pročítal.

Těší se také Hana Konečná. „Jsem strašně zvědavá. Trochu se bojím, budu se na to muset připravit,“ říká žena, která pečlivě sledovala recenze. „Bude to asi padesát na padesát, buď to člověk ustojí, nebo ne,“ myslí si.

Snímku Nabarvené ptáče Jiří Sperger přeje úspěch. „Snad nezapadne, přinese svědectví a bude mít vypovídací hodnotu, aby se nezapomnělo na to, co se dělo,“ doufá.

Film uvede sám režisér Václav Marhoul



Písecké premiéry filmu Nabarvené ptáče se v pátek 13. září zúčastní také režisér, scenárista a producent filmu Václav Marhoul. Setkání s ním začne v kině Portyč v 19 hodin, promítání filmu v 19.30 h.



„Román Nabarvené ptáče mě svého času, stejně jako miliony čtenářů po celém světě, zasáhl natolik, že jsem se v polovině roku 2008 rozhodl vyvinout veškeré své úsilí a um na to, abych získal filmová práva právě k tomuto dílu. To se nakonec podařilo,“ zavzpomínal na začátek náročného projektu Václav Marhoul.



Nabarvené ptáče je třetím celovečerním filmem Václava Marhoula. Jeho předchozí filmy Mazaný Filip (2003) a především Tobruk (2008) získaly četná domácí i mezinárodní ocenění včetně Českých lvů.



Kde se film natáčel? Jak zvládal náročné natáčení drsných scén hlavní představitel dětský herec Petr Kotlár? Jak dlouho trvalo a jak probíhalo získání autorských práv k natočení filmu? Na tytoi řadu dalších otázek vám režisér Václav Marhoul odpoví v pátek 13. září od 19 h v kině Portyč v Písku.



Václav Marhoul zavítá také do Českého Krumlova, kde se snímek natáčel a odkud je hlavní hrdina Petr Kotlár. Nabarvené ptáče v kině Luna uvede 10. října.