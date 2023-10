Od listopadu roku 2021 funguje v Purkraticích u Písku útulek pro kočky zřízený městem. Provozují ho městské služby.

Útulek pro kočky v Písku. | Video: Lucie Kotrbová

Péči o toulavé kočky pro město v minulosti zajišťovala soukromá depozita. Zřízení útulku předcházely bouřlivé dohady, až se město rozhodlo k tomuto kroku. Útulek dnes funguje pod křídlem městských služeb a zajišťuje péči o toulavé kočky na území města Písku.

Útulek přijímá pouze zvířata přivezená městskou policií, která je odchytne na území Písku. Jak uvedla vedoucí útulku Martina Hronková, odchyt smí provádět pouze proškolená osoba. „Toto osvědčení mají všichni písečtí strážníci. Lidé kočky odchytávat nesmí, už pro vlastní bezpečí,“ říká a vysvětluje, v jakých případech by měl člověk zavolat strážníky. „Samozřejmě pokud vidím zraněné zvíře, přivolám pomoc. Když ke mně ale v parku přijde kočka, která se nechá pohladit, určitě nevolám městskou policii, aby ji přijeli odchytit. Téměř jistě totiž někomu patří a pouze se venčí. Lidé by si měli uvědomit, že ne každá kočka, která je sama venku, je toulavá,“ uvedla Martina Hronková s tím, že kočka není pes.

V případě malých koťat je to trochu složitější, nicméně i zde je třeba se neunáhlovat. „Když vidím samotná koťata pod stromem, ještě to nutně neznamená, že je tam máma nechala. Je to jako u srnčat, zajíčat a jiných zvířat. Máma si šla nejspíš obstarat něco k jídlu a vrátí se,“ nastínila vedoucí útulku. Až v případě, že zde koťata zůstávají sama den či dva, je namístě přivolat jim pomoc.

Kotě, které není dovypiplané od mámy, to má podle Martiny Hronkové hodně těžké. „Nemá vybudovanou imunitu a i když se snažím sebevíc, často nemusí přežít,“ říká ke zbytečným odchytům mláďat. „Není to případ jen mláďat. Mnohdy se stejně zbytečně chytají dospělé kočky, kterým nic nechybí, naopak jsou pak v zajetí nešťastné,“ dodala vedoucí. Pokud člověk totiž přivolá strážníky, ti musejí vyjet a zvíře odchytit.

Ve chvíli, kdy se kočka dostane do útulku, absolvuje veterinární ošetření. Pokud je nemocná či zraněná, podají se jí léky nebo dostane potřebnou péči. Kromě toho se kočka odčerví, očipuje a vystaví se jí očkovací průkaz. Později se také většinou nechají vykastrovat. Po rekonvalescenci je útulek nabízí k adopci. V současné době je zde k dispozici 14 koček, které hledají nový domov.

Kočky lze adoptovat zdarma, nicméně nedostane je každý, kdo projeví zájem. „Je to až na základě osobního setkání,“ poznamenala vedoucí útulku s tím, že tři zájemce už musela odmítnout, jelikož nebyla záruka zajištění vhodné péče a odpovídajících podmínek pro adoptované zvíře.

Provoz útulku má poměrně přísná pravidla, a to z hlediska hygieny i protinákazových opatření, a to nejen při příjmu i výdeji koček, ale i při manipulaci s krmivy, podestýlkou a dalšími pomůckami. Pravidelná desinfekce a kontrola veterinárním lékařem je pak nutností. Péče pak podléhá dozoru Krajské veterinární správy pro Jihočeský kraj, která provádí namátkové kontroly.

Příjmy koček jsou v průběhu roku hodně nárazové. Na jaře a na podzim je samozřejmě víc koťat, někdy i dvě tři denně. Během kastračního programu města, který se koná dvakrát do roka, sem navíc míří kočky po zákroku na rekonvalescenci. Pak je zase období, kdy není příjem žádný. Někdy útulek čelí také nátlaku z jiných měst a obcí. „Volají, ptají se, zda jim kočku vezmeme třeba i za úplatu. To ale nejde a musím je odmítat. Pak se třeba stane, že najdeme před útulkem krabici s koťaty,“ líčí různé situace Martina Hronková.

Za loňský rok píseckým útulkem prošlo více než sto koček. Aktuální nabídku koček, které mohou jít do adopce, najdete na webu útulku.

Písek je jedno z mála měst v České republice, které se může pochlubit útulkem pro kočky a v kombinaci s dvakrát ročně prováděným kastračním programem, osvětou a díky spolupráci s odbornou veřejností a zájmovými spolky má problematiku opuštěných či nalezených koček na území města řešenou komplexně a na odpovídající úrovni.