ROCKY II

Hodný a nekonfliktní pes, jen s některými psy se nekamarádí. Je velice čistotný, líbilo by se mu v domě se zahradou, kde by mohl bydlet v teple, ale měl i veliký prostor, kde by se mohl vyřádit.

ROCKY II.Zdroj: Deník/Lucie Kotrbová