Šéf záchranářů k tragédii na vodě v Krumlově: Raft na válec stáhl silný proud

Průtok ve Vltavě je stále vysoký a platí varování policie a hasičů, že voda je nebezpečná. Vltavou už týden protéká nezvykle velké množství vody. Do řeky ve Vyšším Brodě vypouštějí vodohospodáři 22,5 m3/s, Krumlovem v pátek protékalo přes 35 kubíků vody za vteřinu, což je více než dvojnásobek oproti obvyklým letním průtokům.

Výška hladiny a průtok ve Vltavě ve Spolí.Zdroj: Portál PVLPolicisté spolu s hasiči v úterý odpoledne vydali varování pro vodáky před rizikovým sjížděním řeky. "Vzhledem ke zvýšenému množství srážek v posledních dnech na území našeho kraje varují jihočeští policisté ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje především vodáky, kteří sjíždějí řeku Vltavu a proplouvají Českým Krumlovem, aby byli velmi opatrní," uvedla policejní mluvčí Štěpánka Schwarzová. "Vltava je v těchto dnech nebezpečná, hladina je zvýšená a je zaznamenán větší průtok vody v řece, městem protéká 40 kubíků vody za vteřinu. Situace na vodě je pro vodáky nebezpečná a riziková. Zvažte proto vaše schopnosti a zbytečně neriskujte."

Na řeku ano, ale s rozvahou a zkušenostmi

Podle Milana Bukáčka, velitele českokrumlovské Vodní záchranné služby ČČK, stojí za podobnými tragédiemi hlavně podceňování současné situace. "Když se stane průšvih na vodě, je to klasika: z Lipna teď vypouští přes dvacet kubíků, v úterý byl průtok čtyřicet kubíků. Voda je v podstatě bezpečná, pokud je člověk připravený a ví, co má dělat. Musí ale projet šlajsnami, ty jsou také víceméně bezpečné. A samozřejmě musí mít i správně připravené plavidlo, to je patřičně nafouknuté, aby fungovalo tak, jak má. A má mít vestu, což nebyl případ této posádky."

Pátrání po utonulém vodákovi v Krumlově pokračuje druhý den. Zatím bezvýsledně

A za největší problém na Vltavě považuje jednozačně požívání alkoholu. "To se ovšem této posádky netýkalo, to je třeba zdůraznit," připomíná. "Někteří lidi vyrazí na vodu opilí tak, že ani pomalu neví, kde jsou. Třeba na kánoi sedí proti sobě, pijí i na lodi. A to by se mělo řešit, není prostě možné, aby jezdili silně opilí. Ať si dají dvě piva, ale nemůžou pít tvrdý alkohol. Neohrožují totiž jen sebe, ale i ostatní, hlavně děti."

Vltava v Českém Krumlově pod Jelení lávkou v úterý 5. 7. při průtoku 40 m3/s:

Zdroj: Deník/Zuzana Gabajová