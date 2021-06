Starostka Písku Eva Vanžurová a předseda komise pro výchovu a vzdělávání Jan Adámek přijali ve středu na radnici 56 žáků a studentů píseckých základních a středních škol, aby jim poděkovali za úspěšnou reprezentaci školy a města v různých typech soutěží. Uznání a poděkování vyjádřili také jejich pedagogům i rodičům.

Starostka města přijala téměř šest desítek žáků a studentů, kteří úspěšně reprezentovali město. | Foto: Deník/Jana Urbanová

I když tento školní rok děti v lavicích mnoho času nestrávily, řada z nich uspěla v krajských, celostátních i mezinárodních soutěžích. Pamětní list a drobnou pozornost si tak převzali například vítězové vědomostních olympiád, konverzačních soutěží v cizím jazyce, zástupkyně úspěšných studentských firem, mistr ČR do 12 let ve hře GO, držitelka titulu Talent Jihočeského kraje 2020 nebo juniorský reprezentant ČR v alpském lyžování. Děti úspěšně školu a město reprezentovaly také v matematických a programátorských soutěžích, jazykovém šampionátu, výtvarné a literární soutěži, mažoretkovém sportu nebo soutěži Středoškolská odborná činnost.