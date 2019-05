O co se jedná V secesní budově bývalé spořitelny sídlí infocentrum a Muzeum milevských maškar. V červnu bude k budově umístěna socha, kterou zaplatí dotace ve výši 450 tisíc korun od Nadace ČEZ. Předtím je ale třeba místo, kde bude, upravit. Ve dvoře budovy dojde ke zbourání garáže a zdi, která dvůr uzavírá.

Na středečním jednání milevských zastupitelů se rozpoutala diskuze ohledně částky 1,5 milionu korun na úpravy veřejného prostranství u budovy bývalé spořitelny a jejího dvora. Zastupitel Zdeněk Hobzek se podivoval nad tím, že nebyly tyto peníze začleněné do rozpočtu města už při jeho schvalování. Podle něj by nebylo třeba teď schvalovat rozpočtovou změnu. Situaci vysvětlil starosta Ivan Radosta: „Studie architekta Chvojky na úpravu tohoto prostranství je dva roky stará, její realizace by stála pět milionů. Hledali jsme proto úspornější řešení.“ V době schvalování rozpočtu cenu ještě neznali.

Parčík mezi spořitelnoua městkou policií se rekonstruuje postupně, na řadu přijde i vnitroblok, kde se zbourají garáže a vybudují přístupové cestičky.