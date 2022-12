Umělci tesali ledové kvádry pod Rabenštejnskou věží

Obrovské ledové bloky přetvářeli dva dny umělci u Rabenštejnské věži v ledovou Kapli míru. Do díla se pustili už v pátek 16. prosince odpoledne tři chlapi za pomoci motorové pily, sněhového hrabla a zednické fanky. Základní koncept kaple, která má mít tvar slzy připravil Michal Trpák a ledovou stavbu s ním tesali další dva českobudějovičtí výtvarníci Jakub Štark a Honza Oberreiter. Jejich počínání sledovali kolemjdoucí. Ti si budou jejich dílo prohlížet do té doby, dokud to dovolí počasí.