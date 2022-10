Ulice Na Rozhledně se částečně uzavře. Bude se tu opravovat chodník

Ulici Na Rozhledně v Písku čeká ještě do konce roku částečná uzavírka. Důvodem bude rekonstrukce chodníku. Omezení se plánuje ve dvou etapách, a to od 14. listopadu do 3. prosince a od 5. do 9. prosince.

Ulice Na Rozhledně bude částečně uzavřena. Bude se tu opravovat chodník. | Foto: MÚ Písek