Písek – Občané Ukrajiny žijící v Písku zvou ve dnech adventu na „ochutnávku“ ukrajinských Vánoc jako poděkování za pomoc, které se jim v Písku dostalo a dostává.

Záměrem je pohostit příchozí tradičními vánočními jídly, která se připravují na Ukrajině. Součástí akce bude i pěvecké vystoupení ukrajinských dětí a pěvkyně Oksany Demianchuk. Na místě bude možné přispět na zakoupení elektro generátoru, který chtějí občané Ukrajiny žijící v Písku zakoupit a poslat domů jako dar pro své blízké, aby jim předal světlo Vánoc a naději v těchto nelehkých časech. Setkání pod vánočním stromem se uskuteční ve středu 14. prosince od 16 hodin na píseckém Velkém náměstí.

Policie dopadla zloděje

Sobědraž – Zvíkovští policisté ve spolupráci s píseckými kriminalisty objasnili případ z pátku 25. listopadu letošního roku, kdy se někdo vloupal do objetu skladu v obci Sobědraž. Pachatel tehdy odcizil motorovou naftu, pilu, křovinořez a další dílenské nářadí. Škoda přesáhla 30 tisíc korun. „Nyní si mladý muž (1998) vyslechl sdělení podezření ze spáchání vloupání a policisté případ dále zpracovávají ve zkráceném přípravném trestním řízení,“ informovala policejní mluvčí Kamila Čuřínová Ingrišová s tím, že do dvou týdnů by se měl zloděj dostat před soud.

Čertíků a andílků byla plná družina. Přišel mezi ně i Mikuláš s nadílkou

Vánoční koncert bude v Klukách

Kluky – Obec chystá v místním kostele vánoční koncert. Bude se konat v pátek 16. prosince od 17.30 hodin a znít budou spirituály a vánoční písně z celého světa v podání píseckého smíšeného souboru Sborissimo pod vedením Lenky Halamové. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Dejte si punč

Písek – Písecký Rotary klub připravuje stejně jako každý rok charitativní prodej vánočního punče na Floriánu. Bude tady k mání v pátek 16. prosince od 12 hodin a v sobotu 17. prosince od 8.30 hodin. Výtěžek z prodeje půjde na charitativní projekty, přesněji na pomoc dětem a seniorům.

Pohádková kovárna nabídne živý betlém

Selibov - Na neděli 18. prosince chystá Pohádková kovárna v Selibově tradiční Živý Betlém – biblický příběh o narození Spasitele. Představení se budou konat každou hodinu v době od 13 do 16 hodin (začátek posledního představení je v 16 hodin). Příchozí budou mít možnost odnést si domů neobyčejný zážitek, vánoční náladu i pravé Betlémské světlo - malý plamínek, který svou silou spojuje mnohá srdce a dělá radost lidem dobré vůle. Celý víkend bude připravená také vánoční výstava ve svátečně nasvícené kovárně. Nabídne ozdoby z různých přírodních materiálů, betlémy i andělské scenérie i české vánoční zvyky a tradice. V tvořivé dílničce si mohou děti i dospělí vyrobit hezké vánoční dekorace a dárečky pro své blízké. Dospělí mohou ochutnat pekelně dobrý svařáček, menší návštěvníci třeba dětský punč. Výstava bude otevřená ještě od 27. do 30. prosince, vždy od 11 do 16.30 hodin.

Vánoční souznění v knihovně

Písek – U příležitosti výstavy Prácheňské umělecké besedy s názvem Tak vidíme svět v 2. patře písecké městské knihovny zvou členové spolku na poetický pořad s verši a koledami s názvem Vánoční souznění. Vánoční písně i verše zazní v podání hudební sekce P.U.B., a to v pátek 16. prosince od 17 hodin.

V Trojici bude vánoční koncert

Písek - V pondělí 19. prosince pořádá písecký Rotary club tradiční vánoční koncert v kostele sv. Trojice. Začátek je v 18 hodin a výtěžek z akce půjde na pomoc klientům domova pro osoby se zdravotním postižením Zběšičky.

O kamnech se bude povídat v muzeu

Písek - Jelikož v dnešní době se mnozí vracejí k nejstaršímu a dlouhými věky prověřenému způsobu vytápění, tedy k topení dřevem, připravilo Prácheňské muzeum zajímavou přednášku na toto téma. Prezident českého Cechu kamnářů Libor Soukup bude ve čtvrtek 15. prosince v 16 hodin hostem na muzejní přednášce nazvané Kobka, zelí pekelec aneb zajímavosti o kachlových kamnech, kde promluví o současnosti i historii kachlových kamen a předvede také praktické ukázky výroby kachlů. O tom, jak topili naši venkovští předkové, poví etnografka Hana Soukupová, která přidá i další zajímavosti. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi pecí, kamny a sporákem nebo co je to zelí, čemu se říkalo kamnovec, která část topidla se označuje slovem kobka a kde najdete pekelec. Víte, kde jsou největší kachlová kamna na světě? A slyšeli jste někdy o Posměšných kamnech? Všechny tyto otázky vám přednášející zodpoví a přidají také tipy na výlety a stará rčení spojená s kamny.