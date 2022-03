Jak vysvětlil pořadatel a garant zdravotnického výcviku Jaroslav Duchoň z Elite Training Center Lhenice, jedná se o charitativní počin s cílem pomoci zachránit, co nejvíce životů. „Proto je výcvik pro ukrajinské občany bezúplatný a ani instruktorům nenáleží za účast žádná odměna. Děláme to všichni ve volném čase, jako dobrovolníci, je to jediná věc, kterou jim můžeme poskytnout zdarma. Nejde určitě o poslední kurz, který se uskutečnil, až budeme mít volný víkend, bude další,“ sdělil úvodem garant výcviku.