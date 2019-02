Milevsko - Radní s podporou hokejistů souhlasili.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Hokejisté Milevska, které čeká baráž o udržení druhé ligy, mají peníze od města jisté. Ty by částečně měly pokrýt náklady na prodloužení provozu ledové plochy. Udržení ledu je nutné, aby hokejisté mohli baráž odehrát na domácím stadionu.



Jednomyslná podpora mezi radními ale nebyla. Před hlasováním na pondělním jednání rady starosta Zdeněk Herout odešel. „Protože s tím nesouhlasím," odůvodňoval svoje rozhodnutí starosta Zdeněk Herout. „Hokejisté od města loni v listopadu dostali 340 tisíc korun a v lednu už nemají padesát tisíc korun na led?" komentoval starosta.



Radní Zdeněk Hobzek naopak hlasoval pro. „Bod jsem podpořil se skřípěním zubů. Udělal jsem to pro fanoušky, aby hokejisté hráli v Milevsku," řekl Zdeněk Hobzek.



S poskytnutím podpory také souhlasili Martin Třeštík, Václav Pavlečka a Vlasta Machartová. Další dva členové rady Martin Kupec a Ivana Stráská v pondělí chyběli.



Ani hokejisté, ani radní zatím neví, kolik přesně bude udržení ledu stát. Předběžně se podle nich jedná o částku zhruba sto tisíc korun. „Samozřejmě, že jsme spokojeni, že nám město vyšlo vstříc," řekl ke spoluúčasti města trenér hokejistů Bedřich Rybák.



Radní rozhodli, že výše příspěvku pokryje buď padesát procent nákladů, nebo třicet, ovšem maximálně do výše padesáti tisíc korun. „Záleží na výsledku baráže," připomněl místostarosta Martin Třeštík.



Spoluúčast padesát procent se týká případu, kdy oddíl druhou ligu udrží. Třicet procent klub dostane, pokud v baráži neuspěje a sestoupí do krajského přeboru.



První zápas baráže čeká Milevské na domácím ledě v sobotu 23. března. Baráž se hraje na tři zápasy, ale rozhodující mohou být už dva. V Milevsku původně počítali s tím, že ukončí provoz zimního stadionu v neděli 17. března. Ovšem nutnost odehrát baráž plány změnila. V Milevsku bude led k dispozici nejpozději do 30. března.