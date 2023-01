„Bylo by nerozumné prostory o kapacitě pro několik desítek lidí dál vytápět,“ konstatoval starosta Rožmberka Bohuslav Čtveráček. „Tak zbývajícím ukrajinským uprchlíkům Česká pošta našla ubytování ve svém jiném zařízení v Černé v Pošumaví. A tři maminky s dětmi zůstaly ve Vyšším Brodě, protože tam pro ně měli práci a jejich děti nemusely měnit školu.“

Během léta se počet obyvatel horního hradu ustálil na osmdesáti dospělých a dětí. Některé maminky našly práci v turistických službách ve městě, sezónní práci v lesích jim nabídla i společnost Agrowald. Několik žen se vrátilo na Ukrajinu. Některé využily toho, že jako volyňští Češi mají vazby na Českou republiku a své krajany a odjely za nimi. „Tady se mezi občany kolem pobytu ukrajinských uprchlíků zvedla vlna solidarity, pomoc poskytovala sociálka,“ řekl Bohuslav Čtveráček. „Z Vyššího Brodu sem pravidelně jezdila paní připravit dětem zábavné odpoledne. Pomáhali nám pracovníci Městského úřadu a lidé z Vyššího Brodu, pořádali pro ukrajinské rodiny víkendové výlety a výšlapy, zařídili dopravu. Každé povyražení bylo ukrajinskými rodinami vítané. Pomoc se netýkala jen vyžití ve volném čase, ale i pomoci materiální, vše fungovalo dobře. I když téma pomoci bylo citlivé, český občan měl také spoustu starostí, obešli jsme se bez konfliktů. Někdy to sice bylo komplikované a časově náročné, například, když bylo třeba někoho z obyvatel hradu ze zdravotních důvodů dovézt za potřebnou lékařskou péčí až třeba do nemocnice v Českých Budějovicích, ale proběhlo to dobře.“

V závěru roku na hradě žilo již pouze dvanáct osob. Třech žen a dvou dětí se do té doby, než jim bylo k dispozici ubytování ve Vyšším Brodě, dočasně ujala rodina z Přízeři, ostatní se stěhovali do Černé v Pošumaví. Na konci roku zastupitelstvo města na základě doporučení krajského úřadu zrušilo veřejnou sbírku.

„Moc děkuji všem, kdo pomáhali,“ váží si přístupu dárců místostarostka Veronika Krotká, která s Ukrajinci z Rožmberka dál zůstává v kontaktu. „Potkávali jsme se s lidmi skromnými, milými a hlavně statečnými. Navázali jsme nová přátelství, jak s lidmi z Ukrajiny, tak s Jihočechy.“

S novým působištěm se seznamují uprchlíci v Černé, kde se již setkali se starostkou. „Zatím na nás měli jediný požadavek - rádi by malého synka dávali do školky,“ sdělila starostka Černé v Pošumaví Irena Pekárková. „Bohužel v tom jim vyhovět nemůžeme, školku máme zcela naplněnou. Jeden chlapec tu už chodí do školy do první třídy, to není problém; větší dítě do školy v Horní Plané. Teď jsme rozhazovali sítě, jestli by pro nově přibyvší uprchlíky někdo neměl práci.“ Starostka příchozí Ukrajince ujistila, že se na ni mohou obracet, rovněž je v případě potřeby dopraví k lékaři. Neboť do Loučovic, kde jsou zaregistrovaní, se autobusovým spojem nedostanou.