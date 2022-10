Stavbu s nadšením přivítal majitel pivovaru František Kněžínek, který poskytl kraji pozemek. „Osobně si myslím, že je to moc krásné a moc za to děkuji,“ usmíval se.

Turisté už se zajímají

Zájem veřejnosti podle něj už stavba vzbudila. „Lidé už chodí v hojném počtu, z věže je pěkně vidět na rybníky i náplavku. Opravdu se to povedlo a bude z toho v pěkném počasí určitě atrakce pro turisty, hotelové hosty i různé odborníky,“ dodal Kněžínek.

Ptačí pozorovatelna je přístupná celoročně bez placení vstupného a obsluhy. Nachází se konkrétně na okraji rybníka Starý Houženský v ptačí oblasti Českobudějovické rybníky.

Devítimetrovou věž vybudoval kraj v rámci své působnosti v oblasti ochrany přírody a krajiny, hlavním cílem bylo umožnit široké veřejnosti pozorovat vodní ptactvo v přirozeném prostředí.

Nejen pro rodiče s dětmi

Tuto myšlenku potvrdil i hejtman Martin Kuba. Vyjádřil také radost, že vedle potřebných velkých staveb vznikají i malé drobné realizace. „Jde o malou stavbu, která však k životu v našem kraji neodmyslitelně patří. Umístěna je v evropsky významné lokalitě z pohledu ptactva,“ upozornil.

Tento malý projekt má umožnit Budějčákům a Jihočechům sledování místní flory i fauny. „Jsem rád, že se to nakonec povedlo, je to velmi hezky zpracované a v přírodním stylu, tak aby to zapadlo do lokality. Myslím, že si věž užijí nejen místní rodiče s dětmi, je to krásná lokalita na vycházky,“ zhodnotil po výstupu do horního patra.

„Ptačí pozorovatelna je více posed než rozhledna. Je to archaická dřevěná konstrukce. Je to více krajinný prvek než stavba. Je to hnízdo vsazené do složených kmenů a větví stromů,“ uvádí ateliér A8000, který rozhlednu projektoval. Dřevěnou konstrukci tvoří opracované kmeny, větve a prkna především z akátu. Pro pozorovatele je přístupná po lávkách usazených na kůlech v zemi. Má tvar trojbokého jehlanu se základnami o délce 7,5 a výškou 9,3 metru. Zastavěná plocha činí asi 30 metrů čtverečních. Přístupná je z parkoviště Rekreačního a kongresového centra Nové Dvory po dubovém chodníku. Návrh stavby připravila architektka Daniela Týfová. Kromě pozorování živočichů a rostlin je z věže krásný výhled i na zámek Hluboká nad Vltavou.

První náměstek hejtmana František Talíř, který má v gesci cestovní ruch i životní prostředí, dodal, že se v oblasti vykytují nejen různé druhy kachen, ale také vzácné druhy. „Najdete zde mimo jiné kolpíky, racky i volavky,“ vyjmenoval.

Klíčovou složkou je akátové dřevo, který tvoří především nosné prvky. „Nebyl to jednoduchý příběh, protože akátu je málo a dřevo je obecně drahé. I přes finanční peripetie se to však podařilo dotáhnout do konce,“ naznačil Talíř.

Lokalitu navštěvuje i ve volném čase, protože skýtá řadu možností. „Lidé sem mohou chodit na procházky, já chodím na Vrbenské rybníky běhat, můžou sem o nedělích vzít děti, mohou sem na rande a dělat zde v zásadě cokoliv, co je baví,“ míní. Zároveň také vyzval příchozí návštěvníky, aby svým chováním nenarušovali tamní prostředí. „Jde o společný domov nás všech, lidí i živočichů, a tak bychom se k němu měli chovat,“ dodal.

Stavba podle jeho slov vyšla na 2,5 milionu a má sloužit nejméně do roku 2035. „K udržování stavby se zavázal pivovar Kněžínek, na jehož pozemku stojí. V současnosti je celá konstrukce natřena speciálními nátěry,“ uzavřel Talíř.

V oblasti vědci již dříve zaznamenali 193 druhů ptáků, z toho více než 80 jich tu hnízdí. K procházce a poznávaní jednotlivých opeřenců lze využít i aplikaci Ptactvo Vrbenských rybníků, jejíž cílem je odhalit 15 vzácných druhů. Ptačí oblast byla vyhlášena za účelem ochrany populace kvakoše nočního, rybáka obecného, slavíka modráčka, husy velké a kopřivky obecné. Ceněná je lokalita i z hlediska entomologů (831 druhů motýlů), mykologů či botaniků (40 druhů rostlin). Rezervace je hojně navštěvovaná po turistických trasách, které zároveň slouží i jako cyklostezky.