"Víc než rok byl pachatel neznámý. V neděli 12. září byl ve Vídeňském Novém Městě zatčen důvodně podezřelý. Do začátku roku 2020 bydlel ve stejném obytném bloku jako oběť. Čin popírá, poškozenou prý znal jen od vidění a v jejím bytě prý nikdy nebyl. Vražedná zbraň nebyla nalezena. Soudní medicína ale našla třináct stop jeho DNA na místě činu, také pod nehty zavražděné - stopy ukazovaly, že se stařenka intenzivně bránila. Vyšetřovatelé dovozovali, že pachatel musel být z jejího okolí.

Tyrolský kriminální psycholog a analytik Thomas Müller okruh podezřelých z 96 bytů bloku zúžil a 37 osaměle žijících sousedů muselo na test DNA, píší OÖN. U 61letého výsledek "seděl"…

Vazba podezřelého bude přezkoumána za čtrnáct dnů.

U sousedů hřmělo kolem jezera třicet tisíc harleyů.

V Korutanech přilákal European Bike Week asi 30 000 harleyářů k Faaker See, píší OÖN. Údajně jich byla asi polovina počtu z roku 2019.

To se promítlo i do minimálního počtu nehod, kterých bylo jen sedm. Při jedné zemřel ve čtvrtek 29letý německý motorkář. Podle policie nedošlo k žádným výtržnostem, oznámeno bylo jen jedno ublížení na zdraví a jedna krádež motocyklu. Při četných alkokontrolách bylo zabaveno pět řidičáků.

Bezrohý býk hvězdou výstavy

"Co do účasti návštěvníků byl letošní zemědělský a podzimní veletrh nejspíš nejlepší v historii, naše očekávání bylo daleko překročeno," řekl v OÖN ředitel výstavy v Riedu Helmut Slezak.

Hvězdou výstavy byl bezrohý býk HAMLET Pp* a WEGA Pp* rodiny Günzingerových ze St. Georgenu u Obernbergu.

To je on, bezrohá hvězda…Zdroj: Deník/OÖNLinecký list připomíná, že statek do převzetí Heidi a Martinem Günzingerovými v roce 1991 patřil k nejmenším v regionu, s pouhými sedmi kravami ve stáji. Mezi nimi byla Austa, získaná z Taufkirchenu na Trattnachu. S její dcerou Morellou se farma v roce 1995 zúčastnila poprvé výstavy. Po úspěchu začali v roce 2002 s transferem embrií veterinářem Franzem Viehböckem.

Hamlet Pp*, narozený 11. června 2019 z matky Arielle a otce Hermelina, se stal "býčí básní", pokračuje list. "Že může vykazovat plemennou hodnotu 148 a je bezrohý, to hraničí s plemenářskou poezií. Je jedničkou celosvětového genetického rejstříku bezrohých…" A dodává: "Jeho dědičný profil dává naději na výkonné dcery s dobrou dojivostí a výbornými fyzickými zdatnostmi. Jeho synové s nejlepšími geny zvyšují sílu dvojužitkové rasy strakatého skotu… Bezchybný Hamletův genetický profil splní každé přání!"