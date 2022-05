U řeky Otavy bude nová lavička. Zdobit ji bude čtyřmetrová ocelová plastika

Čtyřmetrová plastika z kované oceli vystupující ze středu kruhové lavičky. To je dílo, které by se mělo během léta objevit na břehu řeky Otavy v blízkosti jezu. Jedná se o projekt města k letošnímu marketingovému tématu …a je to Písek, je to zas on…

