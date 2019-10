Od středy bude možné žádat o parkovací oprávnění pro nové zóny s placeným stáním v Českých Budějovicích.

Podle náměstka primátora Viktora Lavičky se zájemci dočkají prvních potvrzených oprávnění k 1. listopadu. Nějaký čas si totiž vyžádá ověření údajů ze žádosti.

Rozšíření zón s placeným stáním začne platit v oblasti mezi Pražskou třídou a řekou Vltavou od 1. prosince. Posun oproti původně uvažovanému 1. listopadu způsobily technické důvody. Občané města bydlící v dané lokalitě dají za celoroční oprávnění 400 a 500 korun. Dělící čárou je myšlené prodloužení Pekárenské ulice.

Radnice celý projekt představila veřejnosti už před časem. Přesto se někteří obyvatelé lokality podivují nad množstvím a umístěním zpomalovacích retardérů, které mají přispět ke zklidnění provozu. A také nad tím, že u nově instalovaných retardérů zůstávají v asfaltu staré díry.

Ulice už zdobí modré pruhy

České Budějovice – Zákaz stání. Cedule s tímto symbolem teď zdobí nejednu z ulic na Pražském předměstí v Českých Budějovicích. Signalizuje to, co již bylo předznamenáno dříve – zavedení parkovacích zón. Platit v lokalitě mezi ulicemi Husova, Pražská, Strakonicka a řekou Vltavou mají začít od 1. prosince letošního roku, silničáři tak v těchto dnech malují v dané lokalitě modré čáry. Předtím zde pro změnu instalovali retardéry.

Těch tu má být podle náměstka pro dopravu Viktora Lavičky celkem dvacet sedm. „Jsou to tak zvané prvky pro zklidnění dopravy, umisťované především na vjezdu, výjezdu do nebo ze zóny,“ vysvětlil, co hraje při jejich osazování roli.

Doplnil, že se nejedná o původní počet. „V rámci dvou veřejných projednání s občany, které se uskutečnily v říjnu loňského roku, byly určité připomínky k namontování retardérů zaznamenány. Na jejich základě se projektant snažil co nejvíce eliminovat jejich počet,“ komentoval množství, nad kterým se někteří z obyvatel dané lokality podivují.

Tyto prvky by měly být v rámci rekonstrukcí komunikací nahrazovány stavebními úpravami.

Nejprve bylo zpoplatněno náměstí a historické centrum, pak se rozšířily zóny na Lannovu třídu nebo Senovážné náměstí. Naposledy to před dvěma roky byla velká část Pražského předměstí mezi Nádražní ulicí a Pražskou a Rudolfovskou třídou.

Parkovací zóny



- Zóny s placeným stáním se v Českých Budějovicích zavádí s cílem regulace dopravy a upřednostnění občanů města v parkování.



- V lokalitě Pražská II. (mezi ulicemi Husova, Pražská, Strakonická a řekou Vltavou) mají začít platit od 1. prosince



- Vyjít má místní celoroční oprávnění k parkování na 400 a 500 korun. Parkovací karty by se měly týkat tří tisíc obyvatel.



- Parkovat zde je možné pouze s oprávněním. Vytyčené jsou zóny jednak modrými pruhy (pro ty, kteří zde mají trvalé bydliště, jsou vlastníky nemovitosti v dané oblasti, nebo mají v dané lokalitě sídlo firmy či provozovnu), jednak bílými pruhy (pro návštěvy). Ti za stání v dané lokalitě zaplatí v parkovacích automatech.



- Pro přespolní nebo obyvatele jihočeské metropole z jiných částí města je určené zpoplatněné parkoviště v Jírovcově ulici, platit se má od prosince začít také na Dlouhé louce naproti výstavišti.