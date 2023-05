Parkovací místa by měla mít minimálně dva a půl metru na šířku. Ne všechna parkoviště u píseckých marketů platnou normu splňují. Pociťujete rozdíly v parkování u obchodů?

Parkoviště u píseckých marketů. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Někteří řidiči zaparkují kdekoli, jiní jsou na tom hůř, ať už z důvodu větších rozměrů svého vozu nebo menších řidičských schopností. Pro někoho jsou dokonce parkovací možnosti marketu rozhodujícím elementem, kam na nákup vyrazí. „Když prší, jedu do Lidlu, tam je to pod střechou,“ žertuje řidička Lenka během přendávání nákupu z košíku do kufru svého SUV na parkovišti u Albertu. „Tady není parkování moc komfortní, co si budeme povídat, ale zase tu nebývá úplně natřískáno a vždycky v pohodě zaparkuji i nakoupím,“ dodává.

Norma ČSN 73 6056, která platí od roku 2011, stanovila, že parkovací místa v České republice musí mít minimální šířku alespoň 2,5 metru. Kolmá stání pak alespoň pět metrů na délku.

Podle údajů, které poskytli odborníci z inzertního auto-moto webu TipCars.com, jsou však tyto rozměry velmi zastaralé. Auta totiž v posledních letech narostla do šířky i délky o 20 i více centimetrů. „Vždyť třeba současná a hodně rozšířená Škoda Octavia má víc než 180 cm na šířku a téměř 470 cm na délku. To už kolem ní moc volného místa na parkovacím stání nezůstane, když se parkoviště stále stavějí podle normy z doby, kdy bývala auta o dost menší,“ říká ředitel TipCars.com Marek Knieža s tím, že zatímco se parkoviště stavějí stále stejně „velké“, auta se zvětšila především kvůli zvýšení bezpečnosti. „Moderní auta disponují výrazně většími deformačními zónami, silnějšími dveřmi nebo třeba výrazně rozšířenými sloupky,“ dodává Knieža.

Šířka parkovacích stání u píseckých marketů se různí. Deník změřil některé z nich, a to u Kauflandu, Lidlu, Albertu a Tesca. Vždy šlo o namátkové měření jednoho místa, což nutně neznamená, že jsou všechna stání na daném parkovišti zcela stejná. Nejlépe v tomto ohledu vyšlo parkoviště u Kauflandu, kde vnitřní prostor běžného kolmého parkovacího stání měří na šířku 2,7 metru. Normu splňuje také Lidl, kde jsme naměřili šířku 2,57 metru. Pod dva a půl metru mají stání u Alberta a Tesca – 2,3 metru.

Jak vysvětlil dopravní inženýr písecké policie Stanislav Grech, důvodem je, že se zmíněná parkoviště stavěla v době, kdy současná norma ještě nebyla v platnosti. „Nyní už se staví jinak. Nadstandardní parkoviště má například Kaufland, kde chtěli původně dodržet minimální šířku 2,5 metru, ale jelikož bylo hodně míst navíc, nakonec je ještě nechali rozšířit,“ vysvětlil Stanislav Grech. Šířka jednotlivých míst se tak může lišit, protože se vždy rozpočítává daný pás vyčleněný pro parkování. Lidl má na parkoviště v republice své standardy. V Písku jen stále bojuje s kapacitou parkování. Tu často ubírají řidiči, kteří zde nenakupují, jen využívají strategické pozice parkoviště pro odstavení svého vozu.

Nejen šířka a délka parkovacího stání je dána normou, ale také jejich počet. Vychází vždy z prodejní plochy obchodu. „Roli hraje například i parkování zaměstnanců a další věci. Například v poměrně nové obchodní zóně v Hradišťské ulici to vyřešili tak, že zajistili zaměstnancům parkovací místa vzadu za obchody,“ poznamenal Stanislav Grech.

Parkoviště musí vyčlenit také určitý počet míst pro ZTP, přesněji jedno stání na dvacet míst. Jejich šířka musí být minimálně 3,5 metru, pokud jde o sloučený prostor dvou stání, může to být méně. Například parkovací místa pro rodiny s kočárkem jsou spíše benefitem, i když dnes už zcela běžným. Norma však jejich počet ani velikost neudává. „Existují také místa určená pro ženy, i když v Písku zatím taková nemáme,“ uvedl dopravní inženýr s tím, že to nijak nesouvisí s řidičskými schopnostmi řidiček, ale jde o místa osvětlená a bezpečná, aby se ženy parkující zde například v noci nebály.

Nejen úzká parkovací místa, ale i mnoho dalších faktorů může za časté ťukance právě v těchto lokalitách. Podle Milana Káni, mluvčího Kooperativa pojišťovny, je poškození jiným vozidlem, například na parkovišti obchodních center, velice frekventovaný typ poškození. Za celou republiku vyřizuje Kooperativa pojišťovna ročně několik tisíc podobných událostí. „V roce 2021 to bylo 8490 škod, v roce 2022 již 9610 škod. V roce 2019, tedy před covidovou epidemií, to bylo 10 364 škod. Můžeme tedy říci, že v posledních dvou letech počet těchto škod roste a postupně se vracíme na úroveň před covidem," uvedl pro Deník Milan Káňa s tím, že se jedná o menší, možno říci plechové škody – poškrábaný lak, poškozené blatníky, dveře nebo nárazníky, kde se průměrná škoda pohybuje okolo 15 tisíc korun.

Co se týká Jihočeského kraje, v roce 2019 zde registrovali 414 podobných škod, v roce 2021 to bylo 355 škod a v roce 2022 to bylo 423 škod.

Podle jihočeského policejního mluvčího Milana Bajcury karamboly na parkovištích zaměstnávají i policisty. Nejde jen o šetření přímo na místě. Občas je v policejní svodce žádost k veřejnosti o spolupráci. "Občas se stane, že řidič, který škodu způsobil, ujede z místa," říká Milan Bajcura s tím, že původce karambolu ani nepočká na majitele poškozeného vozu, ani neoznámí škodu majiteli nějak jinak. Policie pak hledá pachatele třeba i pomocí záznamů z kamer na parkovištích nebo svědectví dalších řidičů.

K posledním případům v policejní evidenci na jihu Čech patří nehoda v Písku. Dne 21. dubna mezi půl desátou až desátou dopoledne poškodil zatím nezjištěný řidič automobil značky Škoda Octavia, který majitel parkoval u Kauflandu v Písku. Narazil do přední části zaparkovaného vozu, nechal za sebou desetitisícovou škodu a ujel. Pokud by se našli svědci události nebo se chtěl přihlásit samotný původce škody, je možné zavolat na linku 158 nebo se přihlásit na písecký dopravní inspektorát.