Víkend bude patřit adventním trhům u kostela

Písek – Tradiční vánoční řemeslné trhy startují v pátek 9. prosince u děkanského kostela. Desítky řemeslníků zde budou během třetího adventního víkendu nabízet vlastnoručně zhotovené výrobky a chybět nebude ani občerstvení a pestrý doprovodný program. V sobotu je například v plánu pravá jihočeská zabijačka, divadlo a kolotoč. V neděli dorazí flašinetář a budou se pouštět lodičky ze skořápek ořechů. Trhy se konají v pátek od 12 do 17 hodin, v sobotu od 9 do 17 hodin a v neděli od 9 do 16 hodin.