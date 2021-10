Stejně jako v celé republice, i na jihu Čech pohořeli komunisté. KSČM v kraji získala 4,45 % hlasů (před čtyřmi lety to v kraji bylo 9,32 %). Úbytek hlasů pro komunisty byl tentokrát patrný i v tradiční baště KSČM, Horní Stropnici na Českobudějovicku. Tady tentokrát sněmovní volby ovládlo hnutí ANO s 201 hlasy. Komunisté v právě skončených volbách v Horní Stropnici skončili až na třetím místě se 131 hlasy, když je předstihla i koalice SPOLU (135 hlasů).

Kraj bude mít v příštích čtyřech letech 13 poslanců, tedy stejně jako dosud. Nejvíce preferenčních hlasů získal lídr vítězné kandidátky Jan Bauer (SPOLU). Takzvaným kroužkováním konkrétních kandidátů se Jihočeši postarali o několik překvapení. Poslanecký mandát neobhájil lídr kandidátky Pirátů a Starostů Lukáš Kolářík. Díky preferenčním hlasům se naopak do Sněmovny z pátého místa stejné kandidátky vyšvihla Pavla Pivoňka Vaňková.

Preferenční hlasy pomohly do Sněmovny také lidovci Šimonu Hellerovi, který byl na kandidátce koalice SPOLU na sedmém místě.

Na jména svých poslanců si Jihočeši museli počkat až do sobotní noci. Český statistický úřad je zveřejnil po 23. hodině. Nově se totiž hlasy voličů přepočítávaly na poslanecké mandáty ve dvou úrovních – krajské i celorepublikové. Až po sečtení hlasů všech voličů v zemi tedy bylo jasné, kolik poslaneckých mandátů připadne na Jihočeský kraj.

Koalice SPOLU ovládla čtyři ze sedmi jihočeských okresů. Nezvítězila na Strakonicku, Jindřichohradecku a Českokrumlovsku, kde voliči upřednostnili hnutí ANO. Výsledky v celých okresech víceméně předznamenaly to, jak volby dopadly i v okresních městech. V Českých Budějovicích, Českém Krumlově, Prachaticích, Písku a Táboře zvítězila koalice SPOLU, v Jindřichově Hradci a Strakonicích pak hnutí ANO.

Hnutí SPOLU od Jihočechů získalo 97 698 hlasů (29,09 %). Pro ANO hlasovalo 89 509 oprávněných voličů v kraji (26,65 %), volební lístek Pirátů a Starostů vhodilo do hlasovací urny 45 357 Jihočechů (13,5 %).

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.