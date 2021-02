Další zrychlení jízdy mezi Prahou a Českými Budějovicemi umožní současné investice na IV. železničním koridoru. Například se pracuje na modernizaci trati Sudoměřice – Votice. Projekt řeší zdvoukolejnění úseku Sudoměřice u Tábora – Votice, převážně na 19 km dlouhé přeložce. Dojde k opuštění stávajících stanic Mezno, Střezimíř, Ješetice a Heřmaničky a k výstavbě nových zastávek Mezno, Střezimíř, Červený Újezd zastávka, Ješetice a Heřmaničky a stanice Červený Újezd. Součástí realizace je také změna technických parametrů pro možné zvýšení rychlosti až na 200 km/h.

Stavba byla zahájena v květnu 2018, její dokončení je naplánováno v září 2023. Zprovoznění druhé traťové koleje na nové přeložce se předpokládá v červnu 2022, provoz po obou kolejích o dva měsíce později. Celkové náklady, včetně stavebních úprav pro rychlost 200 km/h, dosahují 5,5 miliardy korun. Zhotovitelem prací je firma OHL ŽS.

Podle ministra dopravy Karla Havlíčka dokončí firmy celý IV. železniční koridor, tedy například i s plánovanými tunely u Hosína, v roce 2028. "Vlaky projedou některými úseky rychlostí až 200 km/h a vzdálenost z Prahy do ČB zvládnou za hodinu a půl. Cesta bude kratší o 15 až 20 minut. Teď vlaky jezdí maximálně 90 km/h. Koridor se staví už 16 let. Zbývá dokončit 50 kilometrů koridoru. Je plán, že ve druhé polovině roku 2022 by byl na zbývajících 50 kilometrech jednokolejný provoz, na konci roku 2023 dvojkolejný provoz. Celý úsek Praha – ČB by měl být dokončen v roce 2028," uvedl Karel Havlíček, který dnes jižní Čechy navštívil v doprovodu generálního ředitele Správy železnic Jiřího Svobody.

Zatím se ale nezačalo na Českobudějovicku pracovat na stavbě dvou tunelů mezi Hrdějovicemi a Ševětínem. Dosud také trvá nesouhlas Hosína s aktuální podobou projektu této části koridoru u Dobřejovic. Správa železnic avizovala, že chce zahájit stavební práce na rekonstrukci tratě Hrdějovice - Ševětín v roce 2023.

V současné době se pracuje na modernizaci trati Sudoměřice – Votice zejména na železničním spodku, konkrétně jde o realizaci násypových těles, těžení zářezů, budování odvodnění, výstavbu zárubních zdí a zajištění skalních svahů. V plném proudu jsou rovněž práce na nových mostních objektech, kde se provádějí betonáže mostovek a říms. To platí i o nejdelším železničním mostu u Heřmaniček, který bude měřit 240 metrů. Na kratších přemostěních u Radíče a jižně od Heřmaniček již byla dokončena celá nosná konstrukce včetně říms.

Na tunelových objektech probíhají izolace a betonáže definitivních ostění. V případě tunelu Deboreč již byla kompletně dokončena ražená část a probíhají betonáže jeho hloubených částí, u tunelu Mezno je dokončeno cca 400 metrů. Kromě toho byly zahájeny práce na protihlukových stěnách a technologických budovách.

Další akcí Správy železnic na jihu Čech je rekonstrukce výpravní budovy České Budějovice Předmětem stavby je celková renovace památkově chráněného objektu, který si i po dokončení prací zachová historizující ráz a bude důstojnou vstupní branou do jihočeské metropole. Stavební práce začaly vloni na přelomu května a června, potrvají do konce příštího roku. Jejich zhotovitelem je Společnost Metrostav – EDIKT – AVERS, celkové investiční náklady dosahují 689 milionů korun.

Akce zajímá podle náměstka primátora Viktora Lavičky i město České Budějovice. "Současně probíhají i projekční práce na další etapě, která by měla řešit podchod pod kolejištěm směrem do Suchého Vrbného zahrnující nejen další obchodní prostory, ale zejména spojení s novým parkovacím domem. Ten by měla správa zbudovat naproti stávajícímu sběrnému dvoru," doplňuje záměr Správy železnic Viktor Lavička a dodává, že na projektu se intenzivně podílí i město České Budějovice.

Rekonstrukce nádraží nyní zahrnuje celkovou obnovu objektu a bezpečnost cestujících se zvýší vytvořením hlavního vchodu do výpravní budovy přímo z Lannovy třídy. Celá trasa z prostoru podchodů pod nástupišti přes budovu až na Lannovu třídu bude nově plně bezbariérová. Stavbaři se zaměří i na navazující přízemní křídla pod 1. nástupištěm na severní a jižní straně budovy. Současně s rekonstrukcí výpravní budovy dojde k revitalizaci přilehlých venkovních prostranství, kde vzniknou nová parkovací stání pro imobilní občany. Na severní ploše bude vytvořena klidová zóna.

V současné době pokračují práce na provedení nových stropů nad jižním přístavkem. V severní věži byla dokončena montáž oplechování a krytiny střechy, aktuálně v ní probíhá rekonstrukce nevyhovujících stropů. V suterénu budovy se provádí snižování hladiny podzemní vody.

Modernizace traťového úseku Soběslav – Doubí, další důležitá investiční akce Správy železnici v regionu, byla zahájena v srpnu 2019, s jejím úplným dokončením se počítá v srpnu 2023. Cílem projektu je nahrazení kapacitně a stavebně nevyhovující jednokolejné trati Soběslav – Roudná – odbočka Doubí u Tábora novou dvoukolejnou přeložkou, vedenou částečně v souběhu s dálnicí D3.

Zahájení jednokolejného provozu po nové přeložce se předpokládá v srpnu 2022, o dva měsíce později bude s výjimkou části stanice Soběslav možné jezdit po obou kolejích. Zhotovitelem investiční akce s celkovými náklady 4,8 miliardy je společnost Soběslav – Doubí tvořená firmami STRABAG Rail, EUROVIA CS a METROSTAV.