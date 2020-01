Beseda se koná na konci každého měsíce a vždy přivítá tři hosty. Tentokrát – na páté besedě – to byli vizážistka Lucie Loudínová, trenér karate David Krejča a tanečnice Gabriela Kroutilová.

Lucie Loudínová, která provozuje salon v Písku i Táboře, pohovořila o trendech, zážitcích z práce i účasti na soutěžích, ve kterých získala řadu ocenění. Je mimo jiné mistryní České republiky a dostala se také na mistrovství světa. A co je důležité pravidlo v líčení? „Méně je někdy více,“ radí vizážistka.

David Krejča se věnuje karate od šesti let. Během závodní dráhy nasbíral mnoho ocenění na tuzemských i zahraničních soutěžích, mimo jiné několikrát vyhrál mistrovství ČR.

Nyní už David Krejča nezávodí, ale předává své zkušenosti dál. V roce 2012 založil oddíl SKP karate Písek, kde momentálně trénuje kolem osmi desítek dětí. „Moc rád sleduji, jak se posouvají dál, jak na sobě pracují. Karate není jen o cvičení, ale také o filozofii, a to se mi na tomto sportu líbí,“ zmínil trenér, který žáky zaujal především malou ukázkou úderů a kopů.

Jako třetí host vystoupila tanečnice Gabriela Kroutilová, která v roce 2014 založila v Písku taneční studio T – dance zaměřující se na balet a současný tanec. Předvedla dětem ukázku baletu a pohovořila i o těžkých začátcích. „Tanec bolí, hlavněv začátcích, ale stojí to za to,“ podotkla.

Všichni tři hosté zavzpomínali na Tylovku v době jejich studia a popřáli škole to nejlepší do dalších let.

Další z cyklu besed je v plánu na konec února.

Na besedách školy se dosud představili divadelníka spisovatel Tomáš Jiřík, fotografka Jana Pecholtová, cestovatelka a pracovnice letiště Ruzyně Vendula Šötétová, MTB závodník Jakub Říha, zpěvačka Bára Smejkalová Jánská, zpěvák a grafik Aleš Dokulil a další.