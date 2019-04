Tábor – Stavební čistota a větší světlost. Takové jsou hlavní „dary“ dvanáctileté rekonstrukce děkanského chrámu Proměnění Páně na Žižkově náměstí v Táboře za 26 milionů korun.

Nejprve přišly na řadu střecha, krov, věž, hodiny a plášť. Poslední etapa za 3,5 milionu, která se odehrávala v interiéru „za zavřenými dveřmi“, trvala skoro dva roky. Velikonoce katoličtí farníci oslavili ve znovuotevřeném kostele, který býval do 17. století utrakvistický. Věřícím se chrám po opravách líbí. Podle Karla Sudka (29 let) se povedla nová barevnost sloupů a klenby. „Kostel na mě díky tomu nepůsobí chladně, je to příjemné oživení,“ řekl muž, který se živí jako architekt.