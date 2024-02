Truck centrum v průmyslové zóně mělo být hotové v roce 2020. V době covidu požádal investor o prodloužení termínu, město po něm v souladu se smlouvou žádalo pokutu. Tu odmítl zaplatit a začal kolotoč, který mají v současné době v rukou právníci obou stran.

Vizualizace truck centra v průmyslové zóně v Písku. | Foto: Archiv města

Před osmi lety koupila společnost Milan Král od města Písek pozemek v průmyslové zóně s cílem, že tady vybuduje Truck centrum za 140 milionů korun. Hotové mělo být do konce roku 2020. V létě téhož roku požádala o prodloužení termínů, ke kterým se v kupní smlouvě zavázala. Jako důvod tehdy uváděla negativní dopady koronavirové pandemie na kamionovou dopravu. „Vzhledem k výraznému snížení přepravy v celé Evropě klesá i prodej a především servisní činnost u nákladních vozidel, a to až o padesát procent,“ znělo v žádosti společnosti Milan Král, která žádala o prodloužení v řádu let.

Jak připomněla vedoucí odboru správy majetku MÚ Písek Milena Hladíková, město tehdy přistoupilo na prodloužení termínů o rok, avšak požadovalo na základě smlouvy uhrazení pětiprocentní pokuty, tedy zhruba 400 tisíc korun. „Společnost Milan Král odmítla uzavřít dodatek s tím, že nesouhlasí s uhrazením smluvní pokuty," uvedla vedoucí odboru s tím, že na následné výzvy k uhrazení pokuty společnost nereagovala či je dál odmítala jako neoprávněné.

Vizualizace Truck centra v průmyslové zóně v Písku.Zdroj: Archiv města

V únoru 2022 předalo město záležitost advokátní kanceláři. Loni v listopadu pak byl soudem vydán platební rozkaz, že má společnost městu zaplatit zmíněných 400 tisíc korun. O měsíc později pak zaslal právní zástupce investora městu návrh na smírné řešení. Společnost by zaplatila pokutu, ale požaduje po městu, aby zrušila dodatek smlouvy. „To by ale znamenalo, že město ztratí kontrolu nad tím, co společnost s pozemkem udělá. Mimo jiné ji může převést na třetí subjekt a mohlo by tam vzniknout cokoli. Město by pak nemělo možnost odstoupit od smlouvy," vysvětlila Milena Hladíková.

Dalším postupem se zabývali na svém posledním jednání zastupitelé Písku, kteří se shodli, že tento způsob řešení nechtějí. Podle místostarostky Petry Trambové se investiční záměr nešťastně zkomplikoval v době covidu. „Investor nevěděl, co bude, a v momentě, kdy jsme nepřistoupili na jeho podmínky, začal tento kolotoč, který jsme nakonec museli řešit soudní cestou," poznamenala. Zastupitelé možnost smírného řešení sporu nepřijali, a tak budou věc dál řešit právníci obou stran.