Písecko – Písecká a milevská charita vybraly celkem téměř 290 tisíc korun, je to o 41 tisíc víc než loni.

Výtěžek z rozpečetěných kasiček Tříkrálové sbírky je sečtený. Koledníci z písecké oblastní charity vybrali celkem 171 951 korun, což je o 40 tisíc více než v loňském roce. Všechny peníze byly odeslány do celostátní Tříkrálové sbírky Charity České republiky. Odtud se pak místním charitám vrátí 65 procent jejich výtěžku. Koordinátorka písecké Tříkrálové sbírky Markéta Chládková připomněla, že se letos poprvé do sbírky zapojily písecká 13. mateřská škola a MŠ Kestřany, ale také stáje Štětice. Kasičky Tříkrálové sbírky byly i v Křesťanské mateřské školce. Do dalších kasiček přispívali věřící v kostelech v Písku, Čimelicích, Miroticích, Radobytcích a Záhoří. Lidé byli štědří. V Písku se vybralo celkem 56 662 korun, z toho písečtí skauti vykoledovali 15 488 korun. V písecké oblasti činila celková částka 63 270 korun, z toho nejštědřejší byli lidé v Záhoří, kde přispěli 7979 korunami do kasičky v kostele a 15 655 korun dali koledníkům. V Protivíně a okolí je výtěžek 52 019 korun.



"Výsledek Tříkrálové sbírky je výsledkem projevu dobré vůle obyvatel Písecka, za který mnohokrát děkujeme. Výtěžek Tříkrálové sbírky půjde na podporu činnosti Oblastní charity Písek, především dobrovolnického centra Bonum," doplnila Markéta Chládková.





Vybrané peníze:

Oblastní charita Písek– 171 951 korun (loni 131 819 korun)

Farní charita Milevsko- 118 021 korun (loni 117 056)

Celková částka obou charit- 289 972 korun (loni 248 875 korun)



Milevská farní charita získala do Tříkrálové sbírky celkem 118 021 korun, což je o tisíc korun více než loni. A to přesto, že se dvanáct kasiček ze 45 nepoužilo. „Lidé nepřispívali jen drobnými, ale po rozpečetění kasiček v nich bylo sedm tisícikorun, ale i pětistovky, dvoustovky a stovky,“ ocenila dárce ředitelka milevské charity Alena Růžičková. Až se do Milevska vrátí 65 procent z vybraných peněz, část z nich věnují na náročnou léčbu dívky Dominiky. Další peníze půjdou na činnost místní charity a jejích nízkoprahových zařízení.

Koledníci chodili v Milevsku a jeho okolí, v Božeticích, Přeštěnici, Týnici, Držkrajově, Růžené, Slabčicích, Písecké Smolči, Hodkově, Hronově Vesci, Nadějkově, Předbořicích, Kovářově a lidé přispívali i do kasičky v kostele v Chyškách. „S výsledkem jsme spokojení, děkujeme všem, kdo do sbírky přispěli a dobrovolníkům, kteří se do koledování zapojili i přes nepřízeň počasí,“ dodala Alena Růžičková.





JAK LIDÉ PŘISPÍVALI KOLEDNÍKŮM OBLASTNÍ CHARITY PÍSEK:

OBLAST PÍSEK MĚSTO

skupiny dětí z výuky náboženství:

vedoucí D. Vejšická 5174

vedoucí O. Untermüller 1730

vedoucí V. Kürthyová a P. Moravcová 3607

vedoucí M. Kulhavý a A. Plívová 3316

vedoucí M. Chládková a M. Halková 1738

skupina O. Untermüller - písecké kostely 4019

skupina Ing. Hladíkové Na Pakšovce 9233

skupina p. Paluková - Semice 5291

skupiny 13. MŠ - Budějovické předměstí 3441

skupina M. Halkové Hradiště 2423

dary v křesťanské MŠ, Alšova ul. 1202

Skauti Písek celkem, z toho 15488

skauti - skupina V. Bočková 5709

skauti - skupina J. Záloha 4559

skauti - skupina M. Bočková 2662

skauti - skupina MUDr. Doněk 2558



CELKEM ZA PÍSEK 56 662,-Kč

OBLAST PÍSECKO

Čimelice - skauti pod vedením p. Noska 3362

Čimelice, Mirotice, Radobytce kostely 7695

Čížová - skupina Ing. Pšeničkové 4669

Čížová a Vráž - skupina p. Novákové 3098

Dobev - skupina M. Chládkové 1395

Kestřany - MŠ skupina p. Kázecké 4949

Sudoměř - skupina p. Hrdiny 2807

Štětice a Humňany - skupina p. Zemanové 3944

Putim - skupina Mgr. Hruškové 3093

Záhoří kostel 7979

Záhoří skupina p. Justýnové 15655

Zvíkovské podhradí - skupina p. Šatné 4624



CELKEM ZA OBLAST 63 270 Kč

Protivín a Protivínsko

skupina p. Burdové 1 5331

skupina p. Burdové 2 6688

skupina p. Burdové 3 6185

skupina p. Burdové 4 7960

skupina p. Hlouchové 8778

skupina p. Šípové 6049

Ražice - skupina p. Hanuse 3321

Heřmaň - skupina p. Matouškové 7707



CELKEM ZA OBLAST 52 019,-Kč

CELKOVÝ VÝSLEDEK

TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019 je 171951 Kč