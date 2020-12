Tříkrálová sbírka bude tentokrát pravděpodobně jiná než obvykle. Důležité však je, že se uskuteční. "Musíme počítat s tím, že epidemiologická situace možná neumožní setkání koledníků s dárci tváří v tvář. Čekejme tedy změny v průběhu největší celorepublikové sbírky a dobrovolnické akce," zmiňuje ředitelka Oblastní charity Písek Dana Vejšická.

Tříkrálová sbírka. Ilustrační foto | Foto: Deník / Helena Zelená Křížová

Při velmi příznivé situaci, kdy nastane uvolnění všech opatření, lze podle jejích slov očekávat klasickou tříkrálovou koledu s požehnáním domovů, a to v termínu od 1. do 24. ledna. Pokud se situace nezlepší, uskuteční se Tříkrálová sbírka s určitými omezeními tak, aby zajistila bezpečí koledníků i dárců. "O přesném postupu ještě budeme informovat. Nechceme lidi připravit o požehnání, které koledníci do jejich domovů přinášejí," poznamenala Dana Vejšická s tím, že Tříkrálová sbírka se nově pokusí své věrné příznivce oslovit také on-line. "Chceme tímto vyzvat zejména mladší generaci – pomozte svým rodičům a prarodičům přispět do online kasičky, která bude přístupná na webu www.trikralovasbirka.cz od poloviny prosince a umožňuje darovat podle konkrétní obce, kterou si zvolíte. Otevíráme tak společně nový prostor Třem králům, kteří vám přinášejí požehnání a skrze vás darují pomoc těm nejpotřebnějším," dodala ředitelka charity.