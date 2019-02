Milevsko - V Milevsku plánují vylepšení zázemí sportoviště a podmínek pro sportovce.

Milevsko. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Stanislava Koblihová

Zázemí na milevském letním stadionu by se letos mohlo konečně dočkat výměny oken a dveří. Město už má na to podanou žádost o dotaci z krajského programu Podpora sportu. Činit by mohla až 80 procent uznatelných nákladů.

O tom, že jsou okna a dveře za hranicí životnosti se mluví už několik let. „Okna jsou na západní straně a trpí povětrnostními vlivy. Jsou ze 70. let a jsou už úplně prohnilé. Když je vyměníme, budeme mít energetické úspory,“ vysvětlil jednatel městské společnosti SPOS, která má sportoviště na starosti, Pavel Stejskal.



Zažádáno o dotaci ze stejného programu mají také na nákup mycího podlahového stroje do sportovní haly. Ta má od roku 2017 novou podlahu skoro za dva miliony korun, z toho 600 tisíc pokryla dotace. Od té doby se uvažuje o pořízení mycího stroje. „Stroj zajistí větší čistotu než ruční mytí a podlaha pak neklouže, je to bezpečnější pro sportovce,“ dodal Pavel Stejskal.





Na co se žádá o dotace:



Výměna oken a dveří v zázemí letního stadionu by podle průzkumu cen mohla stát do půl milionu korun bez DPH.

Pořízení podlahového mycího stroje do sportovní haly by mohlo stát podle průzkumu cen přes osmdesát tisíc korun bez DPH.