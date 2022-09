Velká část zemědělců se ale k protestům nepřipojila. "Tisíce sedláků z českých rodinných farem zastoupených Asociací soukromého zemědělství ČR (ASZ ČR) podporují letošní vládní dohodu na nutných systémových změnách v zemědělské dotační politice a podporují také kroky ministra zemědělství Zdeňka Nekuly v této oblasti. ASZ ČR nesouhlasí s neustálými protesty Agrární komory a Zemědělského svazu," uvedla Šárka Gorgoňová, mluvčí Asociace soukromých zemědělců ČR.

Na silnice u Hosína

Na silnice ve čtvrtek vyjeli někteří zemědělci i v jižních Čechách, konkrétně na Českobudějovicku, kde byl sraz u Hosína. Podle Petra Pokorného, místopředsedy Okresní agrární komory České Budějovice, chtěli upozornit například na to, že nesouhlasí s dalšími požadavky v rámci "zelené" evropské politiky, takzvaného Green Dealu. "Už teď spoustu požadavků plníme, znamená to velké náklady a hrnou se další. Například neorat do 30. listopadu. Jde o to, abychom do naší legislativy neimplantovali nesmysly," říká Petr Pokorný.

Okruhy problémů, na které chtěli zemědělci upozornit, byly podle Petra Pokorného tři. Za prvé zmíněný Green Deal, aby se nekladly další překážky výrobcům, kteří už by pak mohly třeba podle Petra Pokorného zvažovat ukončení živočišné výroby. Druhou věcí byla podpora státních kroků k tomu, aby se stabilizovaly ceny energií. "Žádáme, aby to bylo rychle uvedeno do života," říká Petr Pokorný. Doplňuje, že třeba zdražení megawatthodiny u plynu z 500 na očekávaných 3000 korun bude znamenat o 3-6 korun vyšší náklady na kile drůbeže. Při současné napnuté výkupní ceně to může z velmi malého zisku snadno překlopení do ztráty.

Dotace na hektar

A poslední třetí bod je takzvaná redistributivní platba. Ta od hranice 150 hektarů razantně snižuje dotaci na hektar, což přináší konkurenční a finanční nevýhodu pro velké podniky. Právě velké podniky ale podle Petra Pokorného tvoří páteř české zemědělské výroby s 65% půdy a 75% zvířat.

Ne všichni zemědělci ale včera vyjeli v protestních kolonách. Například podle Jiřího Netíka z farmy Čihovice u Týna nad Vltavou byl protest spíše politicky motivovanou akcí. Jiří Netík třeba greendeal vidí jako šanci změnit zemědělství tak, aby bylo přírodě vstřícnější. "Když zemědělec obdrží otace, je to jako státní zakázka," naznačuje Jiří Netík, že chápe, že stát něco za dotace na oplátku bude chtít. "O detailech je potřeba mluvit. Ale v globálu musíme něco pro přírodu udělat. Máme se tak dobře, že můžeme být vstřícní. Nedávat jen špatné nálepky. Pokud jsem jen proti, tak nejsem schopen vymyslet vhodný postup," zdůrazňuje Jiří Netík.

Podle sedláky z Čihovic jsou také potřebné všechny zemědělské podniky, různé velikosti a různého zaměření. Jako na louce, kde rostou různé květiny k vzájemnému prospěchu. "My se snažíme udělat jednu ideální farmu, ale tak o není. Podnik s rozlohou pět tisíc hektarů nebude dělat sociální zemědělství," míní Jiří Netík.

Vstřícnost k přírodě přitom podle Jiřího Netíka neznamená, že se bude zase jezdit s koňmi. "Využíváme darů civilizace. Mám naftu, nemusím se dřít, jde to dělat snáz. Na tom je společenská shoda. Je třeba mít chléb pro všechny. Ale není problém zrušit některé postřiky. Je to hledání cesty," upřednostňuje Jiří Netík vzájemnou komunikaci v rezortu i mimo něj před konfrontací.