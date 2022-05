Písecký hasič Michal Brousil obhájil světové prvenství v hasičských hrách

Startovné činí 50 korun za osobu. Cíl je pro všechny trasy shodný s místem startu. V cíli obdrží účastníci, kteří získali všechna razítka z kontrol na trase, diplom.

Seznam tras:

13 km pěší trasa z Písku do Putimi po pravém břehu Otavy pod Hradišťským vrchem, kolem Zátavského mostu k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem

- pohodová pěší trasa po rovině, ideální pro rodiny s kočárky a malými dětmi

13,5 km pěší trasa z Písku do Putimi po levém břehu řeky Otavy, lesem nad Václavskými skalami, přes skalní vyhlídku Májovku, Čertovo strouhou, přes Zátavský most k soutoku Otavy a Blanice, do Putimi a zpátky do Písku vlakem

- atraktivní pěší trasa s krásnými výhledy pro všechny, které nudí rovina a hledají kratší trasu

20 km okružní pěší trasa z Písku do Písku přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Putimi, dále okolo soutoku Otavy a Blanice po pravém břehu řeky Otavy zpět do Písku

- nejkratší okružní pěší trasa ideální délky pro všechny věkové kategorie

33,5 km okružní CYKLO trasa z Písku do Písku přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Pohádkové kovárny v Selibově, Maleticemi kolem tvrze Klokočín do Budičovic, Heřmaně a Putimi. Odtud k soutoku Otavy s Blanicí, a po pravém břehu řeky Otavy k Zátavského mostu a přes hradišťský vrch zpět do Písku

- krásná okružní kratší cyklo trasa

34,5 km okružní pěší trasa z Písku do Písku přes Smrkovice a lesní oboru Hůrky do Pohádkové kovárny v Selibově, Maleticemi kolem tvrze Klokočín do Budičovic, Heřmaně a Putimi. Odtud k soutoku Otavy s Blanicí a po pravém břehu řeky Otavy, kolem Zátavského mostu zpět do Písku

- krásná okružní pěší trasa „zlatá střední cesta“

50 km okružní pěší trasa z Písku do Písku přes Oldřichov, Velké a Malé Nepodřice do Putimi, kolem rybníka Řežabinec k Žižkově mohyle, přes Štětice, Heřmaň a Skály, kolem tvrze Klokočín a Maleticemi do Pohádkové kovárny v Selibově. Odtud přes lesní oboru Hůrky zpět do Písku

- královská disciplína Švejkovy padesátky - trasa je určena pouze pro pěší

67 km CYKLO trasa z Písku přes Oldřichov a Velké Nepodřice, kolem středověkých tvrzí v Kestřanech do Štěkně. Odtud přes Sudoměř kolem mohyly Jana Žižky do Putimi a dále přes Heřmaň a Skály do Protivína. Z Protivína kolem Myšence a tvrze Klokočín přes Maletice do Pohádkové kovárny v Selibově. Odtud přes lesní oboru Hůrky zpět do Písku.

- novinka Švejkovy padesátky pro vyznavače cyklistiky