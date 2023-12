Dálnici D4 přibývají nové kilometry

Dostavba dálnice D4 míří do finále třetí stavební sezony.Zdroj: Archiv Via Salis

Přímo před očima roste řidičům dálnice D4. Stavba postupuje v rekordním tempu. Na celé trase nového 32 km dlouhého úseku dálnice D4 z Příbrami do Písku denně pracuje více než 1400 lidí i strojů. A na přelomu listopadu a prosince mohlo sdružení Via Salis, které dopravní tepnu formou projektu PPP staví a bude následujících 25 let i provozovat, ohlásit zdárně dokončenou etapu. Auta už jezdí po nově dokončeném úseku u Milína, z obce se sem přesunul hustý provoz a řidičům odpadla zdlouhavá objížďka. Od 1. prosince je pro veřejnost také znovu zpřístupněna odpočívka Buk (čerpací stanice EuroTank), ke které bude umožněn příjezd od okružní křižovatky stejně, jako tomu bylo před jejím dočasným uzavřením.

Dokončená je i oprava povrchu vozovky v pravé části dálnice ve směru od Prahy v úseku od Mirotic ke křižovatce Nová Hospoda. Opět také funguje EXIT 84 na Plzeň a Strakonice, který byl kvůli rekonstrukci od léta zavřený. V současné době se pracuje také na stavbě dálničních odpočívek u Krsic a operačního centra u křižovatky Lety. Vznikne zde čerpací stanice společnosti Shell, která vyhrála výběrové řízení, se zázemím, parkovištěm či restaurací Burger King.

Hotovo je již 80 procent veškerých prací. Většina ze čtyřiceti mostů a přemostění už je minimálně ve fázi hrubé stavby. D4 bude hotova v prosinci 2024

