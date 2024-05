Už jste ochutnali Rumburaka, Bohouše nebo Půlnoční šáteček? Podle odborné poroty jsou to jedny z nejlepších pochoutek, které letos mlsným jazýčkům nabízejí jihočeští zemědělci a producenti potravin. Právem se tak mohou chlubit titulem Chutná hezky. Jihočesky. Všechny mají jihočeský rodokmen, vznikají převážně z místních surovin a na všech je znát poctivá práce jihočeských výrobců. A ti dokazují, že mohou nabídnout velké dobroty. Představujeme je v naší galerii.

Absolutní vítěz 18. ročníku soutěže Chutná hezky. Jihočesky se stal Dvoukvasový chléb. Peče ho Pekařství Cais ve Vlachově Březí, na jehož práci jsou náležitě hrdí jednatel společnosti Jiří Toušek a obchodní ředitelka Jana Větrovcová. | Foto: Deník/Hana Svítilová

Tak například Josef Kortan z Milevska zběhl od učitelské profese k velké vášni, zmrzlině. Začal vyrábět poctivou domácí, plnou ovoce, ale i dalších přísad. A ta, ve které je rum a buráky, proto se jmenuje Rumburak, oslnila porotce soutěže natolik, že jí jako vůbec první zmrzlině v historii přiřkli dělené první místo v kategorii cukrářských výrobků. Spolu se zmrzlinou slavil úspěch i Šumavský lanýž medový, ručně vyráběný, jemný, smetanový, krémový bonbón s chutí čokolády s krustou z mléčné čokolády z vodňanské výrobny Kateřiny Veselé.

Kdo si nepotrpí na sladké, měl by vyzkoušet rozpéct Bohouše. Jde o chléb, do kterého výrobce, Pekárna Srnín, vytvořila zářezy plné slaniny, sýra s modrou plísní a zeleniny. Bohouše stačí dát na chvíli do trouby nebo mikrovlnky a máte na stole překvapivou lahůdku. Organizátoři a hodnotitelé soutěže se nezdráhali použít termíny dobrý, a dokonce geniální nápad.

Podle Hany Šťastné, ředitelky Regionální agrární komory Jihočeského kraje, která soutěž každoročně vyhlašuje, je například na vítězi kategorie masných výrobků - šunce nejvyšší jakosti z produkce Zemědělského družstva Bělčice - navíc nesmírně cenná právě přidaná hodnota k samotné zemědělské produkci. „Zemědělské družstvo má ve svém areálu prodejnu se zajímavým sortimentem, nejen oceněnou šunku vyrábí z vlastních prasat,“ vyzdvihuje.

Dalším příkladem může být Minimlékárna Mláka, která svou produkcí posouvá na jiný level chov dojnic. A že to opravdu umí, dosvědčuje vítezství zdejšího čerstvého sýra Ratatouille v kategorii mléčných výrobků.

Kdo přemýšlí, zda bude dobroty čím zapít a chce zůstat u oceněných výrobků, měl by sáhnout například po pivu Krumlov 15. Stojí za ním žena, sládková Dagmar Vlková. V pivovaru Brewery Český Krumlov vaří letošního vítěze mezi pivy. Co čekat v půllitru? Vídeňské světlé silné pivo, vzniká kombinací vídeňského sladu a českého chmele. I při jeho vaření je na prvním místě poctivé řemeslo s osvědčenými postupy.

Poctivá práce se odráží i v chuti vítězného alkoholického nápoje, První jihočeské medoviny. V rodině Romana Plívy z Českých Budějovic, který ji vyrábí, mají osvědčené postupy dlouhou tradici. Medovinu včelař získává za studena pouze z jednodruhového medu a zásadně ji nijak nedochucuje.

Dávku důležitých vitamínů a minerálů spolknete, pokud se napijete Lhenické ovocné šťávy s příchutí jablka a řepy. Snoubí v sobě zemitou chuť řepy a sladkokyselý prvek jablečné šťávy. Šetrně ji zpracovává majitel Karel Gregora, dlouholetý účastník soutěže.

Svou vlastní kategorii mají v soutěži včelaři. Letos si nejvyšší hodnocení vysloužily dva medy. Jedním je květový akátový, který ve Vráži u Písku stáčí vášnivý včelař Milan Čaloun. Jednou z výhod akátového medu je, že málo krystalizuje a vydrží proto tekutý až dva roky. Svazenka nedaleko Malšic je skvělou pastvou pro včely, jejichž chovatelka Romana Punčochářová tak může nabídnout med s unikátní chutí, druhého vítěze medové kategorie.

Sladké potěšení nabízí také další, tentokrát pekařské kolbiště. Leckdo by se možná až zdráhal kousnout do povidlového beránka od krumlovského Pekařství Nodes. Je to skoro umělecké dílo, jak je sladké pečivo připomínající hlavu berana vyšperkované. A pokud se zakousnete, zjistíte, že je dobrota z nadýchaného kynutého plundrového těsta s povidlovou náplní i pekařský majstrštyk.

Za ochutnání stojí také již zmíněný dozlatova upečený voňavý Půlnoční šáteček s tvarohovou chutí z pekárny Husinecký chléb. Ta posbírala prvenství dokonce ve dvou kategoriích, na špičku mezi slanými pekařskými výrobky se probojoval i chléb Husinecký Křupík, krásně vypečený bochník s kaštanově hnědým povrchem. Pekárna píše příběh úspěšné obnovy tradic, své produkty, nově i se značkou kvality Chutná hezky. Jihočesky, nabízí v síti vlastních prodejen.

Jen málokdo na jihu Čech nezná Pekařství Cais z Vlachova Březí. Potrpí si na kvalitu, tradiční ruční zpracování a čerstvé lokální suroviny, a to i přesto, že už je se svou produkcí a osmdesáti zaměstnanci na úrovni průmyslové výroby. Výsledkem je pečivo, které se se svou chutí dokázalo prosadit i v obchodních řetězcích, dokonce takových, které mají své pekárny, ale zákazníci si žádají právě pečivo z Vlachova Březí.

A možná i proto se Pekařství Cais stalo i absolutním vítězem letošního ročníku soutěže. Porotci jeho Dvoukvasový chléb ocenili právě proto, že se v něm spojuje kvalita, tradice, lokální suroviny, ruční výroba, a nadto se dokáže prosadit do obchodních řetězců. „Neděláme nic mimořádného, ale děláme to na nejvyšší úrovni,“ shodují se pekaři z Vlachova Březí. „Jsme úplně v šoku, nečekali jsme to,“ přiznala i přesto s oceněním v ruce obchodní ředitelka Jana Větrovcová. „Základní potravina, přesto se může stát absolutním vítězem. Chléb vlastně není nic zvláštního. Ale my si zakládáme na tom, že v něm nejsou přidaná žádná aditiva, jenom kvas, mouka, sůl,“ prozrazuje recept na úspěch.

Nemalou roli ale hraje i poctivý přístup k práci pekaře. „Ač je to jednoduchá věc, než upečete opravdu dobrý chleba, který chutná jako od babičky, trvá to dlouho, musíte mu věnovat patřičnou péči,“ zdůrazňuje Jana Větrovcová a jednatel společnosti Jiří Toušek, který v pekárně vyrostl, jí jen dává za pravdu: „Základem jsou jenom kvalitní suroviny a velký podíl ruční práce. Dobrého pekaře nenahradí žádný stroj. Tuhle práci nejde ani uspěchat. Až když pekař poťuká na ten chleba a rozhodne, že teď je správně upečený, pošleme ho na expedici.“ Pekařství si zakládá také na své pověsti u zákazníků. „My máme těžkou pozici v tom, že nemáme vlastní prodejny, o to těžší je získat dobré ohlasy. Jsme závislí i na tom, jak s chlebem zachází prodejce, jak se k němu chová, o to je to těžší,“ podotýká Jana Větrovcová.

Výrobce opravdových dobrot z jižních Čech oceňuje Regionální agrární komora Jihočeského kraje již 18. rokem. Letošní vítěze vyhlásila v rámci mezinárodního potravinářského veletrhu Czech Food Expo 2024 na českobudějovickém výstavišti. Vybírala je ze 136 přihlášených produktů od 48 regionálních výrobců. Porota hodnotila soutěžní vzorky v celkem deseti kategoriích. Pouze první tři výrobky v každé z nich získaly značku Chutná hezky. Jihočesky. Vítěze čeká i odměna od partnera soutěže, společnosti Jednota České Budějovice, která dlouhodobě regionální potraviny a jejich výrobce podporuje. Ti, kteří uspěli v souteži, mohou své výrobky zdarma zalistovat do sítě Terno. „Jsme nadšeni, že můžeme podpořit místní producenty a představit jejich výrobky širšímu publiku,” říká Tomáš Rada, generální ředitel Jednoty České Budějovice. “Věříme, že tato iniciativa pomůže jak našim regionálním partnerům, tak zákazníkům získat to nejlepší z naší lokální produkce.”