Zdroj: archiv HZS Český KrumlovV polovině února se mu dostalo uznání a poděkování od představitelů města i hasičského záchranného sboru. Mykoli Korniev totiž zachránil panelák, v němž bydlí, před požárem.

Sedmého ledna ve 13.25 hodin byli kapličtí profesionální hasiči vysláni k požáru bytu v panelovém domě v ulici na Vyhlídce. V bytě měla hořet kuchyňská linka. Už cestou se hasiči dozvěděli, že požár byl zlikvidován. Zasloužil se o to Mykoli Korniev ze 4. patra toho domu. Už když po příchodu domů ze zaměstnání zamířil na schůzku s kamarádem před barákem, zaznamenal na chodbě zápach, jako kdyby se někde pálilo jídlo. „Když jsem šel zpátky,“ vyprávěl Deníku, „uviděl jsem, že z balkonu v prvním patře vychází kouř. Vystoupal jsem do prvního patra a zaťukal na dveře. Paní uvnitř mi hned otevřela a přikývla, že potřebuje pomoct, protože jí hoří linka. Tak jsem zasáhl. Podařilo se mi oheň uhasit.“

„Zatímco pan Korniev začal rychle prozkoumávat zakouřený byt, především kuchyni, majitelka bytu požár nahlásila na tísňovou linku,“ doplnil, jak se vše sběhlo, ředitel Hasičského záchranného sboru v Českém Krumlově Pavel Rožboud. „Pan Korniev spatřil požár na kuchyňské lince. Chtěl ho původně hasit vodou z vodovodu, ale pak si vzpomněl, že na chodbě na zdi je práškový hasicí přístroj. S ním se pustil do hašení, což se mu téměř podařilo.“ Pak Mykoli Korniev byt rychle opustil, protože se tam nedalo dýchat. Spolu s majitelkou počkali na hasiče. Ti poté linku rozebrali, aby odhalili případná ložiska požáru a nalezené ložisko odborně dohasili.

„Pan Mykola Korniev svým rychlým a správným jednáním zcela jednoznačně zabránil volnému rozvoji a dalšímu šíření požáru, čímž bezpochyby zabránil vzniku újmy na zdraví či životě obyvatel domu a velké škodě na majetku,“ zdůraznil Pavel Rožboud.

„Moc jsem nad tím nepřemýšlel, kdybych to nechal, kdoví jak by to dopadlo,“ mávl nad tím Mykoli Korniev skromně rukou. Mnohem více si cení toho, že v Kaplici žije s celou svou rodinou se dvěma dětmi, má tam práci, své známé a kamarády a již se cítí být Kapličákem.