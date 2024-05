Písecko má před sebou nabitý víkend. Už v pátek začíná Pískoviště, Víkend módy a designu nebo Ražický Pražec. Na sobotní večer přibude Muzejní noc.

Módní přehlídka udržitelné módy v píseckém kulturním domě. | Foto: Deník/Lucie Kotrbová

Pískoviště letos vezme návštěvníky i k bazénu

Turistickou sezonu tradičně zahajuje Pískoviště. Letos připadá na termín 17. až 19. května a jeho návštěvníci nepřijdou o obří pískové sochy, závody dračích lodí, velké pískoviště na Výstavišti, novou výstavu Království včel a bylin ve Sladovně, průvod, divadla, koncerty i tvůrčí dílny. Novinkou bude jedna z lokalit, kde se program odehraje. V sobotu totiž bude možné zavítat také do venkovního areálu píseckého bazénu pod hradbami. Během dne se tady budou konat divadla pro děti i celé rodiny, workshopy a koncerty, interaktivní instalace a spoustu dalšího, jak vyjmenovala Zuzana Bártová, která má ve Sladovně na starost marketing. „Návštěvníci se mohou těšit například na kapelu Pískomil se vrací, Beatu Hlavenkovou a Martu Issovou s koncertem z představení Ó,ó,ó, vajíčko!, Houpací pohádky od Damúzy, představení Mikrosvěty a mnoho dalších," nastínila s tím, že hlavní rezidenční program vypukne ve 13 hodin a potrvá do večera, kdy vyvrcholí koncertem Milli Janatkové a jejích hostů. Téma letošního Pískoviště zní RE_KREACE. Trasa festivalu tentokrát povede od domu u Slona podél řeky a kolem Sladovny k hlavnímu místu dění – venkovnímu areálu bazénu. Zahrne také parkány, kde je již stálá divadelní scéna festivalu.

Festival Pískoviště.Zdroj: Deník/Petr Brůha

Přehlídka i trhy. Víkend módy je tu

V pátek 17. a sobotu 18. května se bude konat Písecký víkend módy a designu, jehož ideologií jsou tvůrčí návrhářství, kvalitní materiály, inovace a udržitelná výroba. Ambasadorkami letošního ročníku jsou vítězka StarDance Darija Pavlovičová a herečka Natálie Halouzková. V pátek 17. května od 19.30 hodin se v píseckém kulturním domě uskuteční Fashion show. Ta představí kolekce devíti udržitelně tvořících značek a designérů. Večerem provede Světlana Witowská. Sobotní program pak láká na výběrový Design Market, který se bude konat od 10 do 20 hodin v Palackého sadech. Návštěvníky jistě nadchne rozmanitá škála udržitelných produktů, které si budou moci i zakoupit – od textilu a šperků, přes přírodní kosmetiku a keramiku, až po hračky a bytové dekorace. „Kromě toho budou mít možnost prozkoumat svět prémiové gastronomie, pro pány bude k dispozici barber Kňour, děti si užijí originální papírovou hernu pod záštitou značek Plojhar a Lunamies a všichni si vychutnají skvělý čas s rodinou v Palackého sadech," nastínila za pořádající agenturu Verona Veronika Poláková s tím, že program bude zakončen koncertem skupiny WHATA?!. Vstup bude zdarma.

Písecký víkend módy a designu.Zdroj: Archiv pořadatelů

Ražický pražec se vrací

36. ročník tradičního folk, country a trampského festivalu se po několikaleté pauze vrací. Jeho příznivci se mohou těšit do ražického amfiteátru v pátek 17. a sobotu 18. května. V pátek se začíná v 18 hodin, v sobotu už v 9 hodin ráno. Na pódiu se vystřídá řada vystupujících jako Vo Hu Ba, Na chvíli, Třetí míza, Gladly SW, Obejváci, René Souček, Marien, Jindra Kejak, Mandala, Pepa Pelán, Eliška Kotlínová s kapelou, Šafrán či Daniels. O předtančení se postará taneční skupina Caramelka a festival bude moderovat Jiří Hladký. Vstupné na celý festival je 350 korun, na jeden den o stovku méně. V areálu je možné zdarma stanovat.

Ražický Pražec.Zdroj: Archiv pořadatelů

Muzejní noc nabídne program pro děti i dospělé

V sobotu 18. května - na Mezinárodní den muzeí - se v Prácheňském muzeu v Písku, které si letos připomíná 140. výročí založení, koná tradiční muzejní noc. Připravené budou komentované prohlídky expozic, ale také bohatý doprovodný program. Noc bude hudebně doprovázet etnofolková skupina Gruagach a svůj um ukáže také písecké Sborissimo s renesančními písněmi. Několik šermířských soubojů předvede Šermířská a divadelní společnost Rival. Program pro děti v podání DDM Písek bude probíhat na hradních parkánech, kde bude k vyzkoušení například střelba z luku, praku a různé historické hry. V arkádách si děti budou moci upéct zvířátka z kynutého těsta. Poprvé bude k vidění obrovský krystal křemene, který před nedávnem muzeum získalo do svých sbírek darem. Jedná se o největší krystal ve veřejné sbírce v České republice. Přednáškový sál se změní na improvizované kino a na programu bude mít starší i novější filmy s píseckou tématikou. Program doplní Záchranná stanice živočichů Makov. Zadní nádvoří již tradičně nabídne muzejní hospůdku. Program začíná v 19 hodin na nádvoří a jeho hlavní část potrvá do 22.30 hodin. Vstupné se neplatí. Pravidelní návštěvníci vědí, že stačí pouze vhodit minci v jakékoliv nominální hodnotě do starobylé truhličky, která slouží jako počítadlo.

Muzejní noc v Písku.Zdroj: Archiv muzea