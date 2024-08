XXIX. Mezinárodní folklorní festival Písek

Kdy: čtvrtek 22. až neděle 25. srpna

Kde: Písek, různé lokality

Vstupné: zdarma

Proč přijít: První program se uskuteční ve čtvrtek 22. srpna od 18 hodin, kdy se v Palackého sadech rozezní zahraniční písně. Letošní pozvání přijaly soubory z Itálie, Severní Makedonie, Rumunska, Německa či Mexika. V pátek 23. srpna v 15.30 hodin bude v parku zahájen XXIV. Dětský folklorní festival, na něj naváže od 19 hodin rocková muzika doprovázená skotskými dudami Claymore. Večer bude program v Kozlovně. V sobotu 24. srpna ožijí ulice Písku průvodem, který bude startovat v 10.30 u Kamenného mostu. V 16.15 hodin bude na hlavním pódiu v Palackého sadech hrát cimbálová lidová muzika. V 17 hodin čeká návštěvníky festivalu hlavní pořad Písek tančí a zpívá nad Otavou. V poslední den v neděli 25. srpna dojde ve 13 hodin před Kulturním domem k setkání českých souborů a program se zakončí od půl páté na Městském ostrově.

Bartolomějské posvícení v Milevsku

Kdy: čtvrtek 22. až neděle 25. srpna

Kde: Milevsko, různé lokality

Proč přijít: Slavnostní zahájení Bartolomějského posvícení se uskuteční v bazilice milevského kláštera, kde bude koncert orchestru Virtuosi di Praga v čele s výjimečným dirigentem Oldřichem Vlčkem. Pátek v parku Bažantnice bude v rockovém stylu s kapelami Kreyson a Láďou Křížkem, Fantom, Elizabeth a Ticho de pre cupé band. Rodinná sobota v Bažantnici nabídne bohatým program, jehož součástí budou i myslivecké slavnosti. Co se týče hudby, vystoupí kapela No Name, Pekař, Covers for Lovers nebo Fusky Dus. Chybět nebude dětský program jako pohádkové divadlo, soutěže, hry, dětská diskotéka, ukázky sportovních a tanečních skupin, možnost vyzkoušet si různé sporty či tvořit v dětských dílničkách. Neděle bude tradičně v lidovém tónu v amfiteátru DK Milevsko a představí se kapely Budvarka, Bohemia a Kovačka. Slavnosti zakončí Rozhlasový big band Gustava Broma se zpěvákem Janem Křížem a kapelníkem Vlado Valovičem ve velkém sále DK.

Zvíkovské divadelní léto

Kdy: pátek 23. a sobota 24. srpna

Kde: hrad Zvíkov

Vstupné: 200 Kč

Proč přijít: Magické prostředí nočního Zvíkova láká stále více a více diváků. Poslední divadelní víkend mají diváci možnost vychutnat si klasickou renesanční milostnou zápletku z pera Ladislava Stroupežnického, která ke Zvíkovu neodmyslitelně patří. Veselohru Zvíkovský rarášek uvedou písečtí ochotníci v pátek 23. srpna a v sobotu 24. srpna od 20:30 hod. přímo na nádvoří hradu. Nejen pro dětské diváky uvedou tuto hru také ještě v sobotu 24. srpna od 16:00 hod.

Chovatelský den 2024



Kdy: sobota 24. srpna od 11 hodin

Kde: Zemský hřebčinec Písek

Vstupné: 180 Kč / snížené 90 Kč

Proč přijít: Tradiční Chovatelský den je přehlídkou ušlechtilých koní a lidského umu, je vizitkou každodenní náročné práce zaměstnanců hřebčince i jeho hostů. Program začíná na kolbišti hřebčince v 11 hodin předvedením plemenných hřebců na ruce. Ve 13 hodin přijde na řadu slavnostní zahájení a defilé s vlajkonoši a čtyřspřežím chladnokrevných hřebců, které odstartuje bohatý tříhodinový program. Během odpoledne si jistě přijdou na své všichni milovníci koní. S vystoupením Zlatý slavík se představí minikoně plemene falabella se svými vodiči z jezdecké stáje Przechwozd. Vendulka Šponarová předvede dvě čísla se svým fríským koněm Tajfunem. Velkým zážitkem jistě bude společná jezdecká čtverylka zaměstnanců Zemských hřebčinců Písek a Tlumačov, Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem a písecké výcvikové stáje Policie ČR. Dále uvidíme plemeníka irského coba Lorda Lancelota v zápřeži, jízdu Pavly Placákové v dámském sedle, chladnokrevníky v sulkách i v historických zemědělských strojích, westernové vystoupení Terezy Třeštíkové, drezurní ukázky a vystoupení Jump and Drive. Chybět nebude ani oblíbený zásah jízdní policie Praha a Míla Simandl se svým Horse show.

Znovuotevření Lesního divadla v Křenovicích

Kdy: pátek 23. srpna od 17 hodin

Kde: Křenovice

Proč přijít: Program odstartuje v 17 hodin Láďa Hruška s autogramiádou a aktivitami pro děti, v 18 hodin je v plánu představení COVID 20, v 19 hodin přivítání hostů a poté představení VŠECI (NE)KRADNŮ.

Víno mezi obrazy

Kdy: pátek 23. srpna od 18 hodin

Kde: Galerie Dragoun v Písku

Vstupné: 380 Kč

Proč přijít: Josef Prygl představí svá vína v Galerii Dragoun na akci Víno mezi obrazy. Komě ochutnávky vín tradičního rodinného vinařství Prygl čeká návštěvníky také komentovaná prohlídka vybraných obrazů, občerstvení a jako dárek si domů odnesou linoryt ak. mal. F. R. Dragouna. Rezervace je nutná mailem na info@galeriedragoun.cz nebo telefonicky na 732 402 965.