Vasilův Rubáš

Kdy: pátek 19. července od 20 hodin

Kde: Divadlo Pod čarou v Písku

Vstupné: 250 Kč

Proč přijít: Čtveřice, která dokáže pobavit nejen příznivce folku, zcela jistě nadchne i fanoušky ostřejšího punku. Chytlavé melodie, nápadité a vtipné texty plné originálních spojení, přesně to nabízí folk-reggae-punková kapela Vasilův rubáš. Návštěvníky koncertu zaručeně dostane nejen unikátním mixem skvělé hudby, ale i svým komickým vystoupením a humorem.

Cimbálovka v Jamným

Kdy: pátek 19. července od 19 hodin

Kde: Jamný

Vstupné: 150 Kč

Proč přijít: Kulturní spolek Jamný chystá večer plný cimbálové muziky. Již po třetí do obce zavítá cimbálová skupina Primáš z Boleradic, která zahraje k poslechu i k tanci. A nebyl by to ten správný moravský večer, kdybyste si u něj nemohli dát dobré víno. U stánku si budete moci za mírný poplatek koupit bezednou sklenku vína z vinařství Marka Korába, který je nejenom výborný vinař, ale také bude osobně hrát po celý večer na cimbál. Akce se koná pod širým nebem v místím parku, tudíž v chladnějším počasí doporučujeme si vzít teplejší oblečení či deku.

close info Zdroj: pořadatelé akce zoom_in Cimbálový večer v Jamném.

Kolce v Radobytcích

Kdy: sobota 20. července od 14 hodin

Kde: náves v Radobytcích

Proč přijít: Uskuteční se už 24. ročník tradiční letní akce Kolce, která se koná na návsi v Radobytcích, malebné vesnici asi 15 km severně od Písku. Akci odstartuje dětské odpoledne plné sportovních a praktických disciplín a doprovodného programu. Těšit se můžete na jízdu na valníku, lodičky, lezeckou stěnu či malování na obličej. Hlavním bodem programu je závod Grand Prix K1, při němž dvoučlenné posádky obíhají místní rybníček s "kolcem" čili zahradním kolečkem. Závodu předchází dětská kategorie K1 JUNIOR, u níž je hodnocena nejen rychlost posádek, složených z jednoho dospělého a jednoho dítěte, ale i kreativita kostýmů a výzdoby kolců. Pro závodníky budou na místě připraveny kolce k zapůjčení. Po celý den budou k dispozici stánky s občerstvením a program završí večerní zábava s kapelou Trolling Stones.

Semické kulturní léto: Rodinný den s novým cirkusem

Kdy: sobota 20. července od 15 hodin

Kde: Semice u Písku

Proč přijít: První akcí Semického léta je rodinný den, který láká na představení nového cirkusu TUTOcirk, bulinovou dílnu a dětského kouzelníka. Nebude chybět skákací hrad, tvořivá dílna nebo malování na obličej. Začátek akce je naplánován na 15:00, první představení bude odehráno v 16:00.

Africké trhy v Písku

Kdy: sobota 20. července od 8 hodin

Kde: Palackého sady v Písku

Vstupné: zdarma

Proč přijít: Africké trhy v Písku nabídnou pestrý výběr exotického ovoce a dalších afrických produktů od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie a Tanzánie. Tyto produkty jsou původní, nešlechtěné, organické, chemicky neošetřené, nehnojené a především dozrálé v teplých slunečních podmínkách, jak to má být.

close info Zdroj: pořadatelé akce zoom_in Africké trhy v Písku.