Diacel Písek plánuje na páteční večer letní ples, Galerie Dragoun na sobotu vernisáž unikátní výstavy a po celý víkend se bude ve městě odehrávat program festivalu Šrámkův Písek.

Šrámkův Písek. | Foto: archiv pořadatelů

Letní ples přispěje na tábor pro děti

Diacel Písek, sdružení rodičů dětí diabetem a celiakií, chystá tradiční letní ples ve stylu country. Bude se konat v restauraci a penzionu Sport v Písku v pátek 31. května od 19 hodin. K tanci a poslechu zahraje kapela PH BAND. Vstupné je 150 korun a výtěžek bude určen na letní tábor pro zdravotně postižené děti. Předprodej vstupenek je možné zajistit u p. Staňkové na tel.: 605 888 980.

Galerie Dragoun: Učitelé a žáci

Galerie Dragoun v Písku připravuje unikátní výstavu. Poprvé v Písku nabídne originální díla Maxe Švabinského, a to v rámci výstavy Učitelé a žáci, kterou zahájí vernisáží v sobotu 1. června od 17 hodin. Výstava mimo jiné osvětluje jedinečné vztahy mezi třemi významnými osobnostmi českého umění - Maxem Švabinským, ak. mal. Františkem Romanem Dragounem a ak. mal. Daliborem Říhánkem. Díla všech jmenovaných budou v Písku od 1. června do 1. září. Výstava bude doprovázena řadou kurátorských prohlídek a programů, které jsou přizpůsobeny všem věkovým skupinám. Díla Maxe Švabinského vystavené na výstavě Učitelé a žáci pocházejí ze sbírek příspěvkové organizace Muzeum Kroměřížska, Alšovy jihočeské galerie a od soukromých sběratelů.

Šrámkův Písek se koná tento víkend

Celostátní přehlídka experimentujícího divadla Šrámkův Písek se bude konat o víkendu 1. a 2. června. Nabídne nahlédnutí do divadelní práce amatérských souborů z různých koutů republiky. Budou se konat rozborové semináře s divadelními odborníky. V rámci 63. ročníku akce se uskuteční i sobotní doprovodný program pro veřejnost Šrámkův Písek – Písku. Přehlídka je zcela otevřena všem zájemcům.

Šapitó v Palackého sadech nabídne v sobotu od 11 do 16 hodin tvůrčí dílny pod křídly DDM Písek. V 11 hodin vystoupí mladá poprocková kapela ARRA DDM Písek, ve 12 hodin pak Dell´Arte České Budějovice s představením Sněhurka a o hodinu později se představí Pěvecký sbor Volyně. Ve 14 hodin se vrátí Dell´Arte České Budějovice, tentokrát s představením Dlouhý, široký a bystrozraký. Od 14 do 18 hodin bude připraven lanový park, který zajistí písecká firma LEZETO. V 15 hodin se představí podruhé Pěvecký sbor Volyně a v 16 hodin bude pódium patřit vysokoškolské kapele PERMANENT DDM Písek. V 17 hodin sehraje Nitka Písek představení Adam a Eva aneb Jak to asi nebylo a v 18.30 vystoupí ROOST Pardubice.