Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu

Kdy: sobota 29. června až pondělí 1. července

Kde: Městský stadion Písek

Vstupné: zdarma

Proč přijít: Na Mistrovství České republiky v požárním sportu dorostu se utkají ti nejlepší hasiči a hasičky ve věku od 13 do 18 let. O titul mistra ČR budou bojovat zástupci všech krajů. V sobotu budou závodit družstva dorostenek, v neděli týmy dorostenců a v pondělí pak přijdou na řadu jednotlivci. Mladé hasiče rozdělené do tří kategorií podle věku čeká několik disciplín. Družstva změří své síly ve štafetě na 4x100m, v běhu na 100m s překážkami a požárním útoku. Jednotlivci se pak utkají v běhu na 100m s překážkami a dvojboji. Závodit se bude vždy od 11 hodin.

close info Zdroj: pořadatelé akce zoom_in Mistrovství ČR dorostu v požárním sportu bude v Písku.

Branické Euro

Kdy: sobota 29. června od 8 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Branicích

Vstupné: dobrovolné

Proč přijít: Pátý ročník Branického Eura odstartuje slavnostním výkopem v 8 hodin. V poledne se pak odehraje hlavní zápas Real Top Praha vs. Platan Team. Odpoledne bude připravena dražba dresů známých jmen, ale také hudební vystoupení. Akci bude moderovat duo Luděk Zelenka a Ladislav Hampl. Branické Euro má ale především charitativní poslání. Letos má za cíl pomoct tříletému Vikimu, který statečně bojuje s onkologickým onemocněním, a mamince dvou dětí Anet, které též statečně vzdoruje rakovině žaludku.

close info Zdroj: pořadatelé zoom_in Branické Euro.

Oslavy 90 let fotbalu ve Smetanově Lhotě

Kdy: sobota 29. června od 12.30 hodin

Kde: Fotbalové hřiště ve Smetanově Lhotě

Vstupné: 200,- (děti dobrovolné)

Proč přijít: Ve 13.30 hodin odehrají zápas Stará garda AFK Smetanova Lhota vs. Stará garda TJ Sokol Hluboš, v 15 hodin pak přijde na řadu charitativní souboj AFK Smetanova Lhota vs. Real Top Praha. Připraven bude bohatý doprovodný program nejen pro děti. Celým dnem provede DJ Honza Kubiš a po skončení sportovní části bude pokračovat zábava až do půlnoci. Výtěžek z akce bude věnován Domácímu hospici Athelas v Písku.

close info Zdroj: pořadatelé zoom_in 90 let fotbalu ve Smetanově Lhotě.

Do muzea zdarma za vysvědčení

Kdy: pátek 28. a sobota 29. června

Kde: Muzeum Špejchar v Ražicích

Vstupné: zdarma s vysvědčením

Muzeum Špejchar v Ražicích zve v pátek 28. 6. a v sobotu 29. 6. k prohlídce zdarma všechny děti, které s sebou přinesou a na pokladně ukážou vysvědčení.