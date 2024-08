Jazz in Písek

Kdy: pátek 2. srpna od 16 hodin

Kde: Palackého sady v Písku

Vstupné: zdarma

Proč přijít: Mezinárodní jazzový festival Jazz in Písek přináší kvalitní hudbu v podání českých i světových interpretů. Již osmý ročník se uskuteční v pátek 2. srpna v Palackého sadech. Součástí festivalu opět bude putovní výstava Jazz World Photo. Program: 16:00 Výstava Jazz World Photo, 17:00 Bára Zmeková s kapelou, 18:30 Three of Seven, 19:30 Yvonne Sanchez band, 21:00 Chuck Wansley & Otto Hejnic band. Vstupné je zdarma.

Rýžování zlata na Otavě

Kdy: pátek 2. a sobota 3. srpna

Kde: Kestřany, prostranství u řeky

Startovné: 150 korun (děti do 18 let zdarma)

Proč přijít: 32. ročník tradičního rýžování zlata na Otavě se uskuteční v sobotu. Hlavnímu programu bude předcházet páteční country posezení s kapelou Nezbedové. V sobotu v 9 hodin začne škola rýžování, následně také soutěž v rýžování zlata na Otavě. Ve 13 hodin vystoupí Jindra Kejak, ve 14.30 hodin Nezmaři a v 16 hodin Třetí míza. V 17 hodin se budou vyhlašovat výsledky soutěže a o hodinu později vystoupí BG Pšouk. V 19 hodin zahraje kapela Cop a od 20.30 hodin začne country bál s kapelou Hastrmani.

Mirotické setkání loutek a hudby

Kdy: pátek 2. a sobota 3. srpna

Kde: Mirotice (u sokolovny)

Vstupné: 580 korun (dospělí na celý festival)

Proč přijít: Tradiční multižánrový festival se po loňské velkolepé třídenní oslavě dvacátého výročí existence vrací k osvědčenému dvoudennímu formátu. Program bude našlápnutý divadlem, hudbou a nebude chybět Stand Up, nový cirkus, balet i doprovodný program. Divadelní produkce budou probíhat v novém šapitó, kterým neotřese ani vítr, ani déšť. Pozvání přijalo Divadlo Víti Marčíka, Loutky bez hranic, Divadlo Buřt Divadlo Gustav a další. Návštěvníci festivalu budou mít možnost přenocovat v parku u řeky Lomnice. Celé dva dny bude moderovat Radek D. Pokorný.

Duo Bohémo

Kdy: sobota 3. srpna od 19 hodin

Kde: Sál hostince v Nevězicích

Vstupné: dobrovolné

Proč přijít: Duo Bohémo ve složení Kristina Vocetková a Matouš Pěruška vystoupí v sále restaurace v Nevězicích v sobotu 3. srpna. Akci pořádá Nevězický Zvon, který zve všechny milovníky klasické hudby na zvuk houslí a violoncella.