Cyklistický výlet

Kdy: sobota 27. července od 8.30 hodin

Kde: Fotbalové hřiště v Kestřanech

Startovné: 50 Kč (děti do 18 let zdarma)

Proč přijít: Chcete-li kestřanské tvrze viděti, na kole musíte přijeti. Tak zní podtitul cyklistického závodu, který v sobotu nabídne už sedmý ročník. Start i cíl je na fotbalovém hřišti v Kestřanech. Prezence je od 8.30 do 10 hodin, start je průběžný od 9 do 10.30 hodin. Připravené jsou dvě trasy - kratší 31 km a delší 45 km. Chybět nebude ani doprovodný program jako prohlídky horní tvrze v Kestřanech, minipivovaru v Zátaví nebo podvečerní opékání špekáčků.

Nevězická koloběžka

Kdy: sobota 27. července od 15 hodin

Kde: náves v Nevězicích

Proč přijít: Už jedenáctý ročník akce nabídne závod na koloběžkách v sedmi kategoriích, a to pro účastníky od 3 do 99 let. Koloběžky budou připravené stejně jako ceny pro vítěze v jednotlivých kategoriích. Nejvyšší účast zaznamenal závod v roce 2014 (56 závodníků). Podaří se tento rekord po 10 letech překonat? Pro absolutního vítěze je připravena originální, jedinečná skleněná koloběžka, vytvořena uměleckou sklářkou Blankou Musílkovou. Akci pořádá Nevězický Zvon.

Platanské pivní slavnosti

Kdy: sobota 27. července od 13 hodin

Kde: areál pivovaru v Protivíně

Vstupné: 790 Kč

Proč přijít: Na tradiční akci pod širým nebem vystoupí kapely Argema, Trautenberk, Alkehol, Koblížci, Traktor a Dymytry.