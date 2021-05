Přinášíme tipy na víkend.

Noc kostelů. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Noc kostelů bude plná zážitků

Do Noci kostelů 2021, která připadá na pátek 28. května, se přihlásilo 1225 kostelů a modliteben. Navštívit některé můžete i na jihu Čech. Například v Prachaticích zajděte do kostela Sv. Jakuba. V 17.15, 19, 19.30, 20, 21 a 21.30 h vás provede vikář Petr Plášil. V 18 h se koná mše a modlitba za město za doprovodu kapely Elaion. Ve 20 h vystoupí Chrámový sbor Prachatice, ve 22 h zahraje Klarinetový soubor Prachatice. Dále se lze zúčastnit pátrací akce v kostele i věži. Mezi 19. h a 22.30 h můžete navštívit Neumanneum. V Bechyni bude otevřený klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. Ve 21 h zde uslyšíte varhanní koncert Romana Kordiny, poté požehná městu P. Tomáš Hajda. V Bechyni se koná program i v kostele Sv. Matěje, a to v 18 h Mše svatá a v 19 h slovo Otakara Nováka, můžete si prohlédnout pašijový betlém Libora Šediny. V Táboře v Masarykově domě uvidíte výstav František Bílek v Táboře, od 16 h si děti užijí program V břiše velryby, ve 20 h přijďte na rozhovor s Jiřím Práškem, ředitelem Prácheňského muzea v Písku. V blatenském kostele Nanebevzetí Panny Marie se v 18 h koná Mše svatá, následuje Májová pobožnost. Kostel si prohlédnete za doprovodu varhanní hudby v 19 h, za hodinu můžete nahlédnout do kostela, kaple sv. Michala i ambitu. Farnost v Boršově nad Vltavou připravila pro rodiny s dětmi od 16 do 19 h svatojakubské putování, neboli Cestu svatého Jakuba. Na stanovištích v obci se ocitnete v kůži poutníka. V kostele se od 19 a 20 h budou konat přednášky na téma Boršovský kostel Sv. Jakuba Většího a drobná sakrální architektura v okolí. V českobudějovickém kostele Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí naleznete výstavu Šumava. Mezi 19. a 20. h zde potkáte autora fotografií Petra Moravce. Můžete s ním pohovořit.