Nemáte plány na víkend? Nechte se inspirovat našimi tipy. Písecko nabídne setkání motorkářů v Milevsku, charitativní běh v Hrazánkách nebo koncert v Podčáře.

Setkání motorkářů v Milevsku. | Foto: Archiv pořadatelů

Milevské náměstí rozburácí stovky motorek

Patnácté setkání motorkářů s požehnáním na cestu a společnou vyjížďkou se chystá v Milevsku v sobotu 4. května. Stovky motorkářů každoročně rozburácí milevské náměstí E. Beneše a jeho okolí. Sjíždět se začnou po poledni a ve 13.30 hodin je v plánu modlitba za motorkáře v kostele sv. Bartoloměje. Následovat bude ve 14 hodin žehnání motorek kněžími a v 15 hodin společná vyjížďka. Ta bude mít letos jiný cíl vzhledem k uzavřenému Zvíkovskému mostu, a to Monínec. Po příjezdu na parkoviště SKI areálu Monínec je akce ukončena.

Charitativní běh podpoří hospic Athelas

Obec Hrazany pořádá v sobotu 4. května ve spolupráci s místními spolky a přáteli mladých hasičů SDH Dobrošov 2. ročník charitativního běhu na podporu Domácího hospicu Athelas v Písku. Každý, kdo chce udělat něco pro své zdraví a současně pomoci druhým, je pořadateli zván na hřiště do Hrazánek, kde od 14 hodin začne prezence a v 15 hodin se bude startovat. Účastníky čekají trasy o délce 3 km, 6 km a 10km, které povedou především po polních a lesních cestách a které lze zdolat nejen během, ale také chůzí. „Připraveny jsou mimo jiné také doprovodné programy, soutěže, skákací hrad a návštěva vzácného hosta - mistra světa v TFA Michala Brousila," uvedla za organizátory Hana Vošahlíková s tím, že občerstvení je samozřejmostí. Startovné se hradí v hotovosti na místě - dospělí ho mají za sto korun, děti od 5 do 17 let za 50 korun a děti do 5 let zdarma. Veškerý zisk jde na činnost hospicu Athelas.

FIJALKY& FYLOZOFY JAM & GULAŽ

V sobotu 4. května od 20:30 se v píseckém Divadle Pod čarou koná koncert tří kapel. Během večera vystoupí Žlutý Fijalky – agro punk Bechyně, Fylozofy Jam – garage rock Bechyně a host kapela Gulaž. Vstupné je v předprodeji za 150 korun, na místě za 200 korun a pro členy klubu za stovku.

Máme pro vás tipy i na další akce v kraji:

Strakonicko

Tipy na víkend: Sraz vozů Rolls Royce ve Lnářích a hrad Bradavice v Blatné

Českobudějovicko

Tipy na víkend: Family fest, výstava kytek, trh, Buď Kafka i burger street



Českokrumlovsko

Jarmark v Krumlově, den cyklistiky na Lipně nebo MMA, to je víkend na Krumlovsku

Táborsko

Kam o víkendu za zábavou: Zažijte Tábor, otevření naučné stezky ve Zlukově