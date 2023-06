Strakonicko

Muzeum středního Pootaví Strakonice.Zdroj: Foto: Jan Škrle

Muzejní noc plná hlavolamů

Kdy: pátek 2. června, od 16 do 22 hodin

Kde: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Vstup: Zdarma

Proč přijít: muzejní noc bude zahájena v 16 h na II. nádvoří strakonického hradu, kde dojde na představení nové výstavy Hlavolamy, která bude k vidění přes celé léto. Následovat bude prohlídka. Program bude pokračovat v prostorách hradu i hradních nádvoří. Na 1. nádvoří hradu si mohou návštěvníci od 16.30 do 22 h každou půlhodinu vyzkoušet mobilní únikovou hru Nucleus a zachránit tak lidstvo před mimozemskou katastrofou. Na 2. nádvoří bude od 16.30 do 22 h provozovat své atrakce Al Rašíd. Od 18 do 20 h si SHŠ Berit Vimperk připravili Hledání pirátského pokladu, začíná se každou půlhodinu. Ve 21.15 h vystoupí spolek Přespolní se svou hrou Černá slepice. Program zakončí ve 22 h opět SHŠ Berit ohňovou show. V expozicích muzea jsou připravena stanoviště plná her, luštění a kvízů. Ve víceúčelovém sále bude připravena ukázka hlavolamů a stolní deskových her s možností pohrát si. Edukační sál obsadí výroba náramků a malování na obličej.

Na tento den připadá také Noc kostelů. Od 18.30 do 22.00 budete mít jedinečnou šanci procházet kostelem do hradu a expozic přesně tak, jak tuto cestu využívali maltézští rytíři v dobách dávno minulých.

Barokní muzejní noc

Kdy: pátek 2. června, od 17 do 21 hodin

Kde: Ulice Na Příkopech, Městské muzeum Blatná, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Vstupné: Dobrovolné

Proč přijít: 17 h Barokní kuchyně – přednáška Olgy Kaderové spojená s ochutnávkou, 18 h Vernisáž výstavy Baroko na Blatensku za dob Serenyiů, soubor historických tanců Campanello – ukázky dobových tanců, 19 h Komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny v Blatné s historikem Čestmírem Cimlerem, 17 – 19 h Dílny pro děti – barokní škrabošky, 17 –21 h Barokní muzejní kvíz pro zvídavé děti a rodiče