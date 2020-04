Cílem výzkumu, který v kraji inicioval krajský zastupitel a zakladatel Nadačního fondu Jihočeské naděje Martin Kuba, je znalost reálných čísel tzv. promořenosti obyvatelstva na jihu Čech, která podle něj potřebujeme znát pro další rozhodování v boji s nákazou.

Projekt bude financován Jihočeským krajem a ze společností MUDr. Martina Kuby. Pracovně se do výzkumu zapojí jihočeská krajská hygienická stanice a okresní nemocnice v Písku a ve Strakonicích. Na webech nemocnic najdou zájemci informace, jak se hlásit.

„Proč tyto dva okresy? Důvodem je rozdílnost mezi nimi, kdy v jednom je výskyt onemocnění nejvyšší a ve druhém naopak nejnižší,“ vysvětluje Martin Kuba, který další informace zmiňuje v rozhovoru.

Kolik dobrovolníků otestujete?

Otestujeme celkem dva tisíce lidí z obou okresů. První tisíc tvoří lidé z profesí, které jsou každý den ve velkém styku se spoustou lidí. Záchranáři, pokladní, policisté, poštovní doručovatelky a další. A druhá skupina, zhruba tisíc lidí, bude právě z dobrovolníků. Je ale nutné, aby její složení co nejvíce odpovídalo složení populace v těchto okresech, tedy například poměrem mužů a žen a zastoupením různých věkových skupin.

Takže to, že se někdo přihlásí, ještě neznamená, že bude otestován?

Přesně tak. Ale ideální bude, pokud se přihlásí co nejvíce Jihočechů v těchto dvou okresech. Z nich by náš tým pak mohl vybrat skupinu, která složením co nejvíce odpovídá průměrné populaci. Chápu, že každý chce zjistit, jestli covid-19 prodělal, ale tady nejde jen o to, prověřit pár set konkrétních lidí. Všichni potřebujeme mít co nejpřesnější obrázek, jak to reálně v populaci vypadá. Díky tomu pak můžeme dělat správná opatření a chránit všechny, kdo to potřebují.

Chcete testovat i děti? A jak se dobrovolníci dozvědí, že byli vybráni?

Ano, bylo by optimální, kdybychom testovali populaci od 5 do 89 let. Právě u dětí mohla totiž nemoc proběhnout bez příznaků, takže bude dobře, když rodiče přihlásí i svoje děti. Každého z dobrovolníků, který bude vybrán na testování, telefonicky kontaktují pracovníci krajské hygienické stanice a pozvou ho do nemocnice na konkrétní den a hodinu. Chceme se vyhnout tomu, aby lidé stáli někde ve frontách. Nemocnice na to jsou připravené a pokud vše půjde dobře, rádi bychom zvládli odběry dobrovolníků od 6 do 15. května.