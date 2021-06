Okres Freyung-Grafenau na bavorské straně hranice uzavřel testovací středisko na hraničním přechodu ve Philippsreutu. Tři další testovací místa zkracují otevírací dobu.

Odběry vzorků pro testování na koronavirus. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

Poptávka po testech na covid-19 i v Bavorsku klesá. Testovací středisko ve Philippsreutu proto skončilo provoz v pátek 18. června. Zbývající tři testovací centra v okrese Freyung - Grafenau zkrátila provozní dobu. Ve Freyungu si tak lidé mohou udělat test od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin, ve Waldkirchenu od pondělí do soboty od 8 do 16 hodin a v Grafenau od pondělí do soboty od 8 do 16 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin. Poslední rychlotesty se odebírají vždy 30 minut před koncem pracovní doby.