„Byla jsem z toho v šoku, vesele jsem chodila dál do práce, všechny kolegyně byly taky negativní,“ svěřila se Jarmila Novotná z Českého Krumlova. „Pak ale jednu, která měla silnější příznaky, poslala doktorka na test. A vyšla jí korona.“ Následovala tedy čtrnáctidenní karanténa s tím, že hygienici nařídili PCR testy i ostatním. „A ten už i mně, kdy jsem měla jen mírně zduřelou nosní sliznici, vyšel pozitivní.“

Stejnou zkušeností si prošla i Jana Petříková společně se synem. „Nám vyšly dokonce všechny čtyři antigeny negativní, přitom jsme měli i teplotu. Oba jsme měli covid, jak ukázalo PCR.“

Že je přínos antigenních testů omezený, říká i Libor Grubhoffer, biochemik a ředitel Biologického centra AV ČR. Vysvětlil, proč antigenní testy, a to i ty nejkvalitnější, mají z principu svého fungování podstatné omezení: neumějí totiž, na rozdíl od PCR testů, odhalit nákazu v té první, ještě bezpříznakové fázi onemocnění.

Libor GrubhofferZdroj: Archiv BC„Časná bezpříznakově pozitivní fáze je typická přítomností koronavirové genomové RNA, kterou neomylně stanovíme pomocí PCR,“ říká vědec. „Na tuto nejčasnější fázi, která trvá až několik dnů, navazuje počáteční fáze virémie, jež představuje příliš úzké časové okno na to, abychom mohli spolehlivě zatím v malém množství přítomné koronavirové částice antigenními testy odhalit.“ (Virémie je stav, kdy viry vstupují do krevního řečiště a krev je roznáší do celého těla.) Jinými slovy je velká pravděpodobnost, že se ani sebelepším antigenním testem netrefíme do této fáze virémie. V té pokročilejší už je nemoc tak rozjetá, že ji není třeba potvrzovat „antigenem“.

Limitace použití antigenního testu je tedy dvojí: malá šance trefit se do správné fáze onemocnění a nízká citlivost. „Na rozdíl od PCR, která nám umožňuje namnožit si jeden nedekovatelný řetízek virové RNA do libovolného počtu řetízků, které již snadno prokážeme, si koronavirový protein S povrchového výběžku, který detekují antigenní testy, takto snadno namnožit nedokážeme, proto je jejich citlivost tak nízká.“

Testování pomocí PCR tak podle Libora Grubhoffera, byť je velkým příznivcem imunochemických technik včetně antigenních testů, zůstává tou nejspolehlivější metodou rutinní diagnostiky, která nám pomůže držet pandemii pod kontrolou, resp. by nám měla napomoci při uvolňování protiepidemických opatření při ústupu pandemie.