Karanténu školáků může ukončit pouze negativní test. Získat termín ale na Prachaticku trvá dlouho. Na prachatické základce ve Vodňanské ulici proto testovali v sobotu. Pokud budou výsledky negativní mohou děti už v úterý do školy.

Děti, ze tříd ZŠ Vodňanská v Prachaticích, které covid-19 poslal do karantény, přišly v sobotu 20. listopadu na PCR test do školy. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Získat termín na PCR test v prachatické nemocnici trvá v Prachaticích více než týden. Ředitelka prachatické Základní školy ve Vodňanské ulici Petra Sandanyová proto řeší situaci tak, že na sobotní (20. listopadu) dopoledne pozvala do školy firmu, která děti testuje PCR testem. "Jsou to děti, jejichž třídy byly v posledních dnech v karanténě, a tu musejí ukončit negativním testem," popsala Petra Sandanyová. Výsledky testování dostanou rodiče jednotlivých dětí do čtyřiadvaceti hodin prostřednictvím SMS. "Hrozná doba, ale jiná varianta není, aby mohl syn už příští týden zase do školy," uvedl jeden z tatínků, který čekal až jeho syna dvojice zdravotníků otestuje. Mezi tím vyplnil dokument, že s testem jako zákonný zástupce souhlasí.