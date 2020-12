Zvýšení cen schválila na svém posledním jednání rada města.

Pokud by se cena tepla zvýšila o méně než tři procenta, písecká teplárna by podle její ředitelky Andrey Žákové hospodařila se záporným hospodářským výsledkem. "To by znamenalo ohrožení dokončení nezbytných investic pro udržení provozu teplárny v souladu s legislativou v následujících letech. Museli bychom žádat o provozní úvěr, což by vedlo k dalšímu růstu finančních nákladů,“ poznamenala ředitelka Teplárny Písek Andrea Žáková.

Při zvýšení ceny tepelné energie o tři procenta se konečná cena pro odběratele zvýší o 18 Kč za GJ. „Cena za dodané teplo je cenou komplexní, což znamená, že obsahuje veškeré skutečné náklady na jeho výrobu. Obsahuje mj. náklady na údržbu a provoz zařízení a ostatní přímé náklady, náklady na zákonem stanovené revize a kontroly, odpisy, ze kterých se tvoří finanční prostředky na nákup nového zařízení po jeho dožití a nonstop servisní služby,“ uvedla Andrea Žáková. Po zvýšení ceny tepla bude Písek uprostřed cenového rozpětí ve srovnání s cenami ostatních jihočeských měst.

Společnost prochází celkovou rozsáhlou rekonstrukcí a ekologizací. V roce 2021 bude pokračovat ve výměně neefektivních parních rozvodů za moderní horkovod, dokončí nový zdroj tepla, jímž bude kotel na biomasu, a počítá se zahájením dodávek „zeleného“ tepla z nově budovaného horkovodního přivaděče z bioplynové stanice v Dobešicích, čímž dojde ke snížení spotřeby hnědého uhlí o více než polovinu.